HABER

TDV'den Chitungwiza'daki yetimlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 21:58 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı, Zimbabve'nin Chitungwiza şehrinde bulunan "Seke Muslim Yetimhanesi" bahçesinde 200 kişiye iftar verdi

CHITUNGWIZA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Zimbabve'nin Chitungwiza şehrinde bulunan "Seke Muslim Yetimhanesi" bahçesinde 200 kişiye iftar verildi.

TDV tarafından Seke Muslim Yetimhanesinde kalan çocuklar ve çevrede ikamet eden Müslümanlar için kurulan iftara, Türkiye'nin Zimbabve Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Can Bilgiç, TDV Teftiş ve İç Denetim Kurulu Başkanlığında denetçi olarak görev yapan Murat Demir ve Türkiye’den gelen gönüllüler katıldı.

Türkiye'nin Zimbabve Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bilgiç, İftarın ardından ramazan sevincinin ve paylaşma duygusunun Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardımlarıyla Zimbabve'ye taşındığını belirtti.

Vakfın ramazan ayında binden fazla aileye gıda yardımı dağıtacağını, paketlerin dağıtımına da başlandığını bildiren Bilgiç, şunları söyledi:

"Bugün de Chitungwiza şehrinde 200 kişiye iftar düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı’nın burada olmasından büyük onu ve gurur duyduk. Umuyoruz ilerleyen yıllarda diğer sivil toplum kuruluşlarımızla da beraber ramazan ayı sevincini daha fazla Zimbabve ile paylaşabiliriz ve onlara bir nebze de olsa yardım edebiliriz."

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Bakan Akar, Suriye sınır hattında (3)Bakan Akar, Suriye sınır hattında (3)
GÜNCELLEME - Manisa'daki cinayetin zanlısı, sınırı geçmek isterken yakalandıGÜNCELLEME - Manisa'daki cinayetin zanlısı, sınırı geçmek isterken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
(TDV) Chitungwiza iftar Zimbabve

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

O paralar vatandaşa iade edilecek

O paralar vatandaşa iade edilecek

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da 3.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da deprem! 3.3 şiddetinde sallandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.