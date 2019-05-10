TDV'den Chitungwiza'daki yetimlere iftar

CHITUNGWIZA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Zimbabve'nin Chitungwiza şehrinde bulunan "Seke Muslim Yetimhanesi" bahçesinde 200 kişiye iftar verildi.

TDV tarafından Seke Muslim Yetimhanesinde kalan çocuklar ve çevrede ikamet eden Müslümanlar için kurulan iftara, Türkiye'nin Zimbabve Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Can Bilgiç, TDV Teftiş ve İç Denetim Kurulu Başkanlığında denetçi olarak görev yapan Murat Demir ve Türkiye’den gelen gönüllüler katıldı.

Türkiye'nin Zimbabve Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bilgiç, İftarın ardından ramazan sevincinin ve paylaşma duygusunun Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardımlarıyla Zimbabve'ye taşındığını belirtti.

Vakfın ramazan ayında binden fazla aileye gıda yardımı dağıtacağını, paketlerin dağıtımına da başlandığını bildiren Bilgiç, şunları söyledi:

"Bugün de Chitungwiza şehrinde 200 kişiye iftar düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı’nın burada olmasından büyük onu ve gurur duyduk. Umuyoruz ilerleyen yıllarda diğer sivil toplum kuruluşlarımızla da beraber ramazan ayı sevincini daha fazla Zimbabve ile paylaşabiliriz ve onlara bir nebze de olsa yardım edebiliriz."

