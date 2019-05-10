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TDV'den Cibuti'deki Yemenli mültecilere ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Vakıf, ramazan ayı kapsamında Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de ihtiyaç sahibi Cibutililere ve kamplarda yaşayan Yemenli mültecilere gıda paketi dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı yardım çalışmaları kapsamında Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, ihtiyaç sahibi Cibutililere ve Yemenli mültecilere gıda paketi ulaştırdı.

Ramazan ayı kapsamında yurt içinde 81 il, yurt dışında 98 ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdüren TDV ekipleri, başkent Cibuti'de ve mültecilerin yoğunlukta olduğu Obok şehrinde Yemenlilerin yaşadığı kamplarda 800 aileye gıda yardımında bulundu ve iftar sofraları kurdu.

Cibuti'de yapılan gıda paketi dağıtımına, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya ve vakıf yetkilileri katıldı.

Şahinkaya, burada yaptığı konuşmada, TDV'nin yıl boyunca Cibuti'de yaptığı faaliyetlerden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, bu tür faaliyetlerin Cibuti ve Türkiye halkları arasındaki yakın bağları daha da güçlendirdiğini ve Cibuti halkının Türkiye'ye duyduğu muhabbeti çok daha artırdığını söyledi.

TDV Hayri Hizmetler Müdürlüğü Sorumlusu Mustafa Erdem de Yemen'de başlayan iç savaşla vakfın bu ülke içerisindeki faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, Cibuti ve farklı ülkelerde yaşayan Yemenli mültecilerin de yanlarında olduklarını ifade etti.

Yemenli mültecilerin çoğunlukla bulunduğu Obok mülteci kampına deniz yoluyla 1 buçuk saatlik yolculuğun ardından ulaşabildiklerini ve kamptaki Yemenli mültecilere 400 gıda paketi dağıtımı yaptıklarını belirten Erdem, aynı zamanda bin kişilik iftar düzenlediklerini söyledi.

TDV, bu ay boyunca Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra 98 ülkede gerçekleştireceği ramazan yardımları kapsamında 102 bin 100 aileye gıda paketi, 196 bin 675 kişiye iftar verecek.

Vakıf, Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'de 19 bölgede 11 bin çocuğa da bayramlık kıyafet yardımı yapacak. Türkiye'de ise TDV il ve ilçe şubeleri tarafından kurulacak iftar sofralarından 1 milyondan fazla kişi yararlanacak.

Böylelikle TDV, bu yıl ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 22,3 milyon TL değerinde yardım yapmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cibuti diyanet Ramazan (TDV) yardım

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