TDV'den Cibuti'deki Yemenli mültecilere ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı yardım çalışmaları kapsamında Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, ihtiyaç sahibi Cibutililere ve Yemenli mültecilere gıda paketi ulaştırdı.

Ramazan ayı kapsamında yurt içinde 81 il, yurt dışında 98 ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdüren TDV ekipleri, başkent Cibuti'de ve mültecilerin yoğunlukta olduğu Obok şehrinde Yemenlilerin yaşadığı kamplarda 800 aileye gıda yardımında bulundu ve iftar sofraları kurdu.

Cibuti'de yapılan gıda paketi dağıtımına, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya ve vakıf yetkilileri katıldı.

Şahinkaya, burada yaptığı konuşmada, TDV'nin yıl boyunca Cibuti'de yaptığı faaliyetlerden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, bu tür faaliyetlerin Cibuti ve Türkiye halkları arasındaki yakın bağları daha da güçlendirdiğini ve Cibuti halkının Türkiye'ye duyduğu muhabbeti çok daha artırdığını söyledi.

TDV Hayri Hizmetler Müdürlüğü Sorumlusu Mustafa Erdem de Yemen'de başlayan iç savaşla vakfın bu ülke içerisindeki faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, Cibuti ve farklı ülkelerde yaşayan Yemenli mültecilerin de yanlarında olduklarını ifade etti.