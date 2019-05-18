TDV'den Kazakistan'da gıda yardımı

NUR SULTAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Müftiyat İslam Merkezi bahçesinde düzenlenen programda, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, TDV Hac ve Umre Muhasebe Müdürü Akif Ertekin ile diğer yetkililer ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini teslim etti.
Programda ayrıca Kur'an-ı Kerim dağıtımı da yapıldı.
Akın, burada yaptığı konuşmada, ramazanda Kazakistan'daki ihtiyaç sahipleri ve mazlumları unutmadıklarını söyledi.
Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ile Türkiye halkının selamlarını getirdiklerini belirten Akın, Türkiye olarak Kazakistanlı vatandaşlardan sadece bir dua beklediklerini anlattı.
Bugün bir çok aileye gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Akın, "Ramazan ayı kardeşlik, infak, dostluk mevsimidir. Ramazan ayı da buna vesile oldu. Biz kardeşlik köprülerini kurmak için Kazakistan'dayız." dedi.
- Tek odalı evde 8 kişilik yaşam
Akın ve beraberindeki heyet daha sonra bazı ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek, gıda kolilerini teslim etti.
Rustemova Güljahat'ın evini ziyaret eden heyet evde 6 çocuğun olduğunu fark ederek, içeriye girdi.
Çocuklarla bir süre oyun oynayan heyet daha sonra aileye gıda kolisini temsil etti.
Ertekin, burada yaptığı konuşmada, 20 metrekarelik bir odada 8 kişinin yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.
İnsanlık dramıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Ertekin, "Bu şekilde çok mazlum olduğunu gördük. Türkiye halkının yardımlarını bu mazlumlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk halkından, Müslümanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.
Güljahat ise kendilerine yardım eden Türkiye'ye teşekkür etti.
İki ülke için barış, kardeşlik ve huzur dileklerinde bulunduğunu aktaran Güljahat, bu tür yardımlar ile ayakta kalmaya çalıştıklarını vurguladı.
Güljahat, tek odalı evde eşi ve 6 çocuğu ile yaşadıklarını sözlerine ekledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum