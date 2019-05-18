TDV'den Kazakistan'da gıda yardımı

NUR SULTAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Müftiyat İslam Merkezi bahçesinde düzenlenen programda, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, TDV Hac ve Umre Muhasebe Müdürü Akif Ertekin ile diğer yetkililer ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini teslim etti.

Programda ayrıca Kur'an-ı Kerim dağıtımı da yapıldı.

Akın, burada yaptığı konuşmada, ramazanda Kazakistan'daki ihtiyaç sahipleri ve mazlumları unutmadıklarını söyledi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ile Türkiye halkının selamlarını getirdiklerini belirten Akın, Türkiye olarak Kazakistanlı vatandaşlardan sadece bir dua beklediklerini anlattı.

Bugün bir çok aileye gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Akın, "Ramazan ayı kardeşlik, infak, dostluk mevsimidir. Ramazan ayı da buna vesile oldu. Biz kardeşlik köprülerini kurmak için Kazakistan'dayız." dedi.

- Tek odalı evde 8 kişilik yaşam

Akın ve beraberindeki heyet daha sonra bazı ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek, gıda kolilerini teslim etti.