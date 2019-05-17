TDV'den Kazakistan'da görme engellilere gıda yardımı

NUR SULTAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ihtiyaç sahibi görme engellilere gıda yardımında bulundu.
Görme Engelliler Kütüphanesi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, TDV Hac ve Umre Muhasebe Müdürü Akif Ertekin, kütüphanenin yöneticisi Galım Nurlanov ve diğer yetkililer katıldı.
Daha sonra 82 yaşındaki görme engelli Kuandık Abdikerimoğlu, dombra ile mini bir konser verdi. Konsere diğer görme engelliler de eşlik etti. Bir engelli ise müzik eşliğinde dans etti.
Daha sonra Akın ile Ertekin, ihtiyaç sahibi görme engellilere gıda yardım kolilerini teslim etti.
Programda ayrıca görme engellilerin ailelerine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.
Akın, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ile Türkiye halkının selamlarını getirdiğini söyledi.
Türk halkının Kazakistanlı vatandaşlara hediyeler gönderdiğini ifade eden Akın, ramazan ayının bereket, yardımlaşma ve destek ayı olduğunu aktardı.
Akın, Türk ile Kazakların kardeş olduğunu vurgulayarak, "Esas engelli olan siz değilsiniz, engelli olan vicdanların köreldiği, duymadığı ve hissetmediği kişilerdir. Merhametten, şefkatten, acımaktan uzak olan herkes aslında çok çok engellidir. Sizler bunu en iyi bilenlerdensiniz. Rabbim sizlere sağlık, sıhhat versin, sizlerde Türkiye için dualar edin." diye konuştu.
Abdikerimoğlu ise Türkiye'nin her zaman Kazakistanlıları kardeş olarak gördüğünü belirterek, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Bağımsızlığımızı kazandığımızda ve ne zaman bir sıkıntıya düşsek Türkiye bizim yanımızda oldu. Yıkılan evlerimizi yaptı, gıda yardımları yapıyor." diye konuştu.