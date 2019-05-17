TDV'den Kazakistan'da görme engellilere gıda yardımı

NUR SULTAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ihtiyaç sahibi görme engellilere gıda yardımında bulundu.

Görme Engelliler Kütüphanesi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, TDV Hac ve Umre Muhasebe Müdürü Akif Ertekin, kütüphanenin yöneticisi Galım Nurlanov ve diğer yetkililer katıldı.

Daha sonra 82 yaşındaki görme engelli Kuandık Abdikerimoğlu, dombra ile mini bir konser verdi. Konsere diğer görme engelliler de eşlik etti. Bir engelli ise müzik eşliğinde dans etti.

Daha sonra Akın ile Ertekin, ihtiyaç sahibi görme engellilere gıda yardım kolilerini teslim etti.

Programda ayrıca görme engellilerin ailelerine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Akın, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ile Türkiye halkının selamlarını getirdiğini söyledi.

Türk halkının Kazakistanlı vatandaşlara hediyeler gönderdiğini ifade eden Akın, ramazan ayının bereket, yardımlaşma ve destek ayı olduğunu aktardı.