TDV'den Kazakistan'da iftar programı

TALDIKORGAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kazakistan'ın Taldıkorgan kentinde iftar programı düzenlendi.

Taldıkorgan İman Camisi'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, TDV Hac ve Umre Muhasebe Müdürü Akif Ertekin, kent imamı Ardak Nusukhanulu ile vatandaşlar katıldı. Duaların ardından oruçlar açıldı.

Akın, burada yaptığı konuşmada, bu güzel sofraları şenlendiren Kazakistanlılara teşekkür etti.

Kazakistan vatandaşlarının camilere akın ettiğini görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Akın, kendilerine Türkiye'den selam getirdiklerini belirtti.

"Kazakistanlı vatandaşlarımız ile din, kan ve soy kardeşiyiz" diyen Akın, "Türkiye'deki her bir kardeşimizin sizlere selamları var. Türkiye olarak bu yıl 5 bin Kazak vatandaşımıza iftar verdik. İftar programlarına katılarak sofralarımızı şenlendiren vatandaşlarımıza teşekkür ederim, Allah hepinizden razı olsun. Rabbim dualarınızı kabul eylesin." diye konuştu.

Nusukhanulu ise Türkiye'den Kazakistan'a gelen TDV yetkililerine teşekkür ederek, "Allah sizlerden razı olsun." dedi.