TDV'den Kuzey Makedonya'daki Osmanlı camisinde iftar

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Radanya köyünde iftar verdi.

Bu yıl "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkan TDV gönüllüleri, Türkiye Müslümanlarının desteğiyle Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Radanya köyünde iftar sofrası kurdu.

Osmanlının Balkanlar'daki simge camilerinin başında gelen yaklaşık 4 asırlık Mahmut Ağa Camisi'nin avlusunda kurulan iftar sofrasında yaklaşık 200 Müslüman orucunu açtı.

Osmanlı döneminden beri kimlik ve kültürlerini koruyan Makedonya Yörüklerinin ilgi gösterdiği programda, Türk soydaşlar aynı sofrada iftar sevinci yaşadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin desteğiyle Balkan ülkelerinde de ramazan coşkusunun sürdüğünü söyledi.

Ecdat yadigarı camide verilen iftarın coşkusunun başka olduğunu belirten Alkan, şöyle devam etti:

"Burada Osmanlı dönemine ait çok güzel ve özel bir camimiz var. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından 4 yıl önce camimiz restore edildi. Diyanet İşleri Başkanlığımız da buraya bir imam tayin etti. Civarda kıyafetleri, yaşayış tarzları itibarıyla halen Yörüklüğü devam ettiren din kardeşlerimiz var. Çok güzel Türkçeleri ve ahlak anlayışları var. Eğitim ve ekonomik olarak sıkıntıları bulunuyor.

Bu konuda Türkiyemiz bu bölgeye ve bu köye özel hassasiyet gösteriyor. Biz de bu kardeşlerimizle sürekli birlikte olmaya ve onlara özel hizmet götürmeye gayret ediyoruz."

İftara Diyanet İşleri Başkanlığı Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Ömer Faruk Savuran ile Makedonya'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

