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TDV'den "Mevlid-i Nebi Aşı" ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfınca Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Melike Hatun Camisi'nde cuma namazından çıkan vatandaşlara "Mevlid-i Nebi Aşı" ikram edildi - Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat: - "Halkımızın bize büyük bir teveccühü var. Biz de bu tip güzel gecelerde halkımızla bir olmak ve daha çok kaynaşmak adına bu tür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Melike Hatun Camisi'nde cuma namazından çıkan vatandaşlara "Mevlid-i Nebi Aşı" ikram edildi.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat'ın da aralarında bulunduğu heyet, Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı çıkışı toplanan vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman halkla iç içe bir vakıf olduklarını söyledi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Melike Hatun Camisi'nde 5 bin kişiye yemek dağıttıklarını belirten Polat, "Halkımızın bize büyük bir teveccühü var. Çoğu zaman yürüttüğümüz faaliyetlerde halkımız bize destek veriyor. Biz de bu tip güzel gecelerde halkımızla bir olmak ve daha çok kaynaşmak adına bu tür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Melike Hatun Camisi Mevlid-i Nebi Aşı Mevlid-i Nebi Haftası (TDV) türkiye diyanet vakfı

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