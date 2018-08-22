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TDV'den Rusya'da 1000 aileye kurban eti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

TDV'den Rusya'da 1000 aileye kurban eti

MOSKOVA (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" projesiyle Rusya'nın çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı.

TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı himayesinde, Kurban Bayramı vesilesiyle Rusya'nın başkenti Moskova ile St. Petersburg, Tataristan, Omsk, Başkürdistan, Stavropol bölgelerinde vekalet yoluyla kesilen 210 kurban, bir kısmı eğitim kurumlarındaki yurtlara olmak üzere yaklaşık 1000 aileye dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bayram kurban Rusya

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