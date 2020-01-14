TDV'den savaş mağduru Suriyelilere yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suriye'de terörden temizlenen bölgeler ve İdlib'de bugüne kadar savaş mağduru 4,5 milyon aileye 265 milyon liralık yardımda bulundu.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri bölgede insani yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Açık, "Yardım çalışmaları kapsamında, Suriye'de bu zamana kadar bölgedeki kamplarda yaşam mücadelesi veren savaş mağduru 4,5 milyon aileye 265 milyon lira tutarında yaklaşık 2 bin tır yardım malzemesi gönderdik." ifadesini kullandı.

Açık, bölgeye gönderilen yardım malzemelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yardımlar arasında, 30 bin 536 ton gıda, 2 milyon 372 bin giyim, 518 ton temizlik malzemesi ile 345 bin battaniye, yatak, yastık, yorgan başta olmak üzere, barınma malzemesi, yaklaşık 150 bin mutfak malzemesi yer aldı. Ayrıca 30 bin kırtasiye malzemesi, 10 ambulans, yaklaşık 1,5 milyon civarında çocuk bezi, bin adet anne çocuk seti ve çocuklar için 22 bin civarında oyuncağı bölgeye ulaştırdık."