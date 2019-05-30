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TDV'den Suriye'ye ramazan yardımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye’de saldırılar altında ramazanı geçirmeye çalışan sivillere yardım ulaştırmaya devam ediyor - TDV Suriye Saha Sorumlusu İsmail Yiğit: - "(Suriye'de) Ramazan ayında günlük olarak 130 bin adet ekmek ve 15 binden fazla aileye gıda paketi, aynı zamanda temizlik malzemesi, çocuk bezi ve Türkiye'den gönderilen adak-akika kurbanlarının dağıtımlarını yaptık"

İDLİB (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun bombardıman altında tuttuğu halka ramazan ayı süresince gıda paketi, temizlik malzemesi, çocuk bezi ve Türkiye'den gönderilen adak-akika kurbanlarını ulaştırdı.

TDV, Suriye’deki saldırılar altında ramazanı geçirmeye çalışan sivillere yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

TDV Suriye Saha Sorumlusu İsmail Yiğit, AA muhabirine vakfın Suriye'deki ramazan ayı yardımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yiğit, ramazanda Esed rejiminin hava saldırılarından sınır hattına kaçan ve diğer bölgelerde yaşayan savaş mağdurlarına yardım ulaştırıldıklarını söyledi.

Ayrıca bombardımanın yoğun olduğu bölgelerde evlerini terk etmeyen ve yer altı sığınaklarında yaşayanlara yardım ulaştırdıklarını belirten Yiğit, "(Suriye'de) Ramazan ayı içinde günlük olarak 130 bin adet ekmek ve 15 binden fazla aileye gıda paketi, aynı zamanda temizlik malzemesi, çocuk bezleri ve Türkiye'den gönderilen adak-akika kurbanlarının dağıtımlarını yaptık." dedi.

Yiğit, 70 bine yakın aileye iftar verdiklerini kaydederek savaş ortamından uzaklaşmalarını sağlamak için ramazan ayında İdlib ve çevresindeki merkez camilerde özellikle çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar düzenlendiklerini ve hediyeler dağıttıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Suriye türkiye diyanet vakfı

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