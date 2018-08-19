TDV'den Tayland'da ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

İSTANBUL - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Tayland'ın Patani bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine kurban yardımında bulunacak.
TDV gönüllüsü olarak vekaletle kurban kesim organizasyona katılan "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncularından Celal Al ve sanatçı Resul Aydemir ile vakfa bağlı 7 kişilik ekip, 980 hisse kurbanı Patani bölgesinde dağıtmak için Atatürk Havalimanı'ndan yola çıktı.
Uçuş öncesi AA muhabirine açıklama yapan Celal Al, TDV ile ramazan ayında, "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında Bosna Hersek'te düzenlenen etkinliğe katıldığını belirtti.
Bu kez vekaletle kurban kesim organizasyonuna gönüllü olarak katıldığını dile getiren Al, "Patani bölgesine gideceğiz denildiği zaman çok mutlu oldum. Malumunuz Patani, Tayland'daki budistlerin baskısı altında olan 'İkinci Filistin'. Müslümanların İslam'ı zor şartlar altında yaşamaya çalıştığı bir yer olarak belirtiliyor." diye konuştu.
Vatandaşların gönül rahatlığıyla bağışlarını TDV'ye yapabileceğini ifade eden Al, kurban hisselerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çaba göstereceklerini söyledi.
Resul Aydemir ise organizasyona katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Oradaki güzel kardeşlerimizle buluşacağız. Türkiye'nin, Türkiye'den daha büyük olduğunu bir kere daha hatırlatacağız. 'Beklenilen Türkiye' imajına bir sanatçı olarak katkı verirsek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.
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