TDV'den Taylandlı ailelere kurban yardımı

PATANİ - (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kurban organizasyonu kapsamında Tayland'ın Patani, Naratavi ve Yala bölgelerinde yaklaşık 5 bin kişiye kurban eti dağıtılacak.
TDV gönüllüsü olarak vekaletle kurban kesim organizasyonunda yer alan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin oyuncularından Celal Al Nebioğlu ve şarkıcı Resul Aydemir ile vakıfta görevli 7 kişilik ekip, bin 50 hisse kurbanı keserek Patani, Naratavi ve Yala bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı.
Nebioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye devletinin ve milletinin her alanda güçlü olduğunu ifade etti.
TDV'nin güzel bir kurban organizasyonu düzenlediğini aktaran Nebioğlu, "Hassas ve ince düşünerek gayet samimi bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben de bizatihi yanlarında bulundum. Bana da altı kez kurban kesmek nasip oldu." diye konuştu.
Nebioğlu, Patani'deki Müslümanların Türk halkını çok sevdiğini ve onların hep tebessüm ettiğini dile getirerek, vatandaşların gönül rahatlığıyla TDV'ye bağış yapabileceğini söyledi.
- "Türkiye'ye her an dua ediyoruz"
TDV'nin bölgedeki partner kuruluşu Friend Foundation'un Başkanı Hasan Etae ise herkesin çok mutlu olduğunu belirtti.
Bölgede çok sayıda ihtiyaç sahibi bulunduğunu ifade eden Etae, "Bu üç gün içerisinde üç şehirdeki insanlara ulaşmaya çalışacağız. Türkiye ile beş yıldır çalışıyoruz, bu çok gurur verici. Ulaştığımız her ailenin Türkiye'ye sempatisi var. Türkiye'ye her an dua ediyoruz." diye konuştu.
TDV gönüllüleri kurban organizasyonu kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.
Ayrıca partner kuruluş olan Friend Foundation tarafından kurban organizasyonu kapsamında, Patani bölgesindeki Boğaziçi Üniversitesinden mezun öğrencilerin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yaptırılan Boğaziçi Okulunda program yapıldı.
Programda, oyuncu Celal Al Nebioğlu "Bu son ordusudur İslam'ın" marşını, Resul Aydemir ise "Çocukluğum" şarkısını söyledi.
Öte yandan TDV'nin vekaletle kurban organizasyonuna 425 bin civarında bağış yapıldığı bildirdi.
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