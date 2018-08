TDV'den Taylandlı ailelere kurban yardımı

Nebioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye devletinin ve milletinin her alanda güçlü olduğunu ifade etti.

- "Türkiye'ye her an dua ediyoruz"

TDV'nin bölgedeki partner kuruluşu Friend Foundation'un Başkanı Hasan Etae ise herkesin çok mutlu olduğunu belirtti.

Bölgede çok sayıda ihtiyaç sahibi bulunduğunu ifade eden Etae, "Bu üç gün içerisinde üç şehirdeki insanlara ulaşmaya çalışacağız. Türkiye ile beş yıldır çalışıyoruz, bu çok gurur verici. Ulaştığımız her ailenin Türkiye'ye sempatisi var. Türkiye'ye her an dua ediyoruz." diye konuştu.

TDV gönüllüleri kurban organizasyonu kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

Ayrıca partner kuruluş olan Friend Foundation tarafından kurban organizasyonu kapsamında, Patani bölgesindeki Boğaziçi Üniversitesinden mezun öğrencilerin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yaptırılan Boğaziçi Okulunda program yapıldı.

Programda, oyuncu Celal Al Nebioğlu "Bu son ordusudur İslam'ın" marşını, Resul Aydemir ise "Çocukluğum" şarkısını söyledi.

Öte yandan TDV'nin vekaletle kurban organizasyonuna 425 bin civarında bağış yapıldığı bildirdi.