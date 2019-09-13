HABER

TDV'den vatandaşlara aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat: - "Aşure, bir kardeşlik, paylaşma, güçlerin birleştirildiğinde bir güzelliğin ortaya çıktığını temsil eden bir kültür"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "Aşure, kardeşlik, paylaşma, güçlerin birleştirildiğinde bir güzelliğin ortaya çıktığını temsil eden bir kültür." dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazının ardından Kocatepe Camisi'nin avlusunda, TDV tarafından aşure ikramında bulunuldu. TDV Genel Müdürü Polat'ın da dağıtımına yardım ettiği aşureden almak isteyenler, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Polat, burada yaptığı açıklamada, aşurenin birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olduğuna dikkati çekti. Her yıl binlerce kişiye aşure dağıttıklarını, bu yıl da 2 bin kişiye ikramda bulunacaklarını belirten Polat, "Aşure, bir kardeşlik, paylaşma, güçlerin birleştirildiğinde bir güzelliğin ortaya çıktığını temsil eden bir kültür." diye konuştu.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Nurdağı’nda aracın çarptığı çizgili sırtlan telef olduNurdağı’nda aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu
Sivas’ta cami cemaatinden Feyzioğlu’na yoğun ilgiSivas’ta cami cemaatinden Feyzioğlu’na yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşure Kocatepe Camisi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

HDP Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısını kınadı!

HDP'den hain saldırı sonrası açıklama!

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına üyelermiş! Son anda engellendi

Terör örgütü üyelerinin hain planı böyle bozuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.