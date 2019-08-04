TDV'den vekaletle kurban kesiminde telefon ve stant kolaylığı

Bu kapsamda Vakıf tarafından Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan çağrı merkezi ve şehirlerde kurulan bağış stantlarında, kurban konusunda bilgi almak ve kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanıyor.

TDV, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla bu yıl da 7 kıtada mazlum ve mağdurlara milletin emanetlerini ulaştırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

SEFA ŞAHİN - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan çağrı merkezi ve bağış stantlarında, vatandaşların vekaletle kurban kesimi hakkında sağlıklı bilgi alabilmesi ve bağış yapabilmesi için hizmet sunuluyor.

Bu yıl ise Ankara'da Hacı Bayram ve İstanbul'da Büyük Çamlıca camilerinin avlusuna stant kurulduğunu bildiren Polat, "Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını unutmadığımızı göstermek adına, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparlarken su ve lokum ikramında bulunmak için stant kurduk. Orada Müftülüğümüz üzerinden bu çalışmayı yürütüyoruz." dedi.

Polat, müftülükler ve şubeler aracılığıyla şehirlerin merkezi noktalarında bağış stantları kurularak, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvaları çerçevesinde vatandaşların bilgilendirildiğini dile getirdi.

TDV'nin vekaletle kurban programına ilişkin verilen çağrı merkezi hizmetine de değinen Polat, "Her türlü teknik konuda bilgi veriyoruz. Fıkhi bilgilerin yanı sıra bağışı elektronik bankancılık üzerinden yaparken yaşanan sıkıntı, bağışçıya ulaşmayan SMS ve kurbanın nerede kesileceği gibi sorulara da cevap veriyoruz." diye konuştu.

Polat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her yıl yerelde deri topluyoruz. Ancak bu yıl deri toplama çalışmalarını proje şekline dönüştürdük. Bu işin teknik boyutlarıyla gerçekleştirilmesi ve kurumsallaştırılması adına Diyanet İşleri Başkanlığımız ile genelge yayımladık. Bu genelge doğrultusunda illerde de yoğun bir deri toplama faaliyeti olacak. Zira bütün bu çalışmalar yoğunlukla eğitim hizmetlerinde değerlendirilen faaliyetler. Vatandaşlarımız deri faaliyeti hakkında doğru bilgilenirse müftülüklerimize derilerini gönül rahatlığıyla teslim edebilir."

