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TDV’den “Yazımda Kardeşlik Var” projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde yürütülen "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğulu terör mağduru ailelerin çocukları ile Ege ve Marmara Bölgesi’nde eğitim gören ortaöğrenim öğrencilerine yönelik yaz kampı düzenleniyor.Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında “Doğudan batıya, batıdan doğuya" sloganıyla 600 erkek, 600 kız olmak üzere toplam bin 200 öğrenci, 3-24 Temmuz tarihleri arasında İstanbul ve Van’da düzenlenen programlara katılacak.

TDV’den “Yazımda Kardeşlik Var” projesi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde yürütülen "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğulu terör mağduru ailelerin çocukları ile Ege ve Marmara Bölgesi’nde eğitim gören ortaöğrenim öğrencilerine yönelik yaz kampı düzenleniyor.
Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında “Doğudan batıya, batıdan doğuya" sloganıyla 600 erkek, 600 kız olmak üzere toplam bin 200 öğrenci, 3-24 Temmuz tarihleri arasında İstanbul ve Van’da düzenlenen programlara katılacak. 2016 yılında terör mağduru çocuk ve gençlere manevi destek verme amacıyla başlatılan ve değerler eğitimi, çeşitli kültürel etkinliklerle kültürel bir kaynaşma ortamı sağlayan programa bu yıl Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ illerinden eğitim gören ortaöğrenim öğrencileri de katılıyor. Ege ve Marmara Bölgesi’ndeki illerde eğitim gören ortaöğrenim öğrencilerinin Van’da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde eğitim gören öğrencilerin ise İstanbul’da konaklayacağı programda öğrenciler, dini bilgilerin verildiği derslerin yanı sıra kültür, sanat ve spor etkinliklerine de iştirak etme fırsatı bulacak.
Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Ağrı, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van gibi illerden ortaöğrenim öğrencilerinin katılacağı “ Yazımda Kardeşlik Var” yaz kampına öğrenciler kadar aileler de büyük ilgi gösteriyor ve her geçen gün katılım için talep artıyor. Yaz kampında öğrenciler, özellikle ilim, edebiyat, sanat, spor dünyasından tanışmayı istedikleri şahsiyetlerle de bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

TDV’den “Yazımda Kardeşlik Var” projesi

TDV’den “Yazımda Kardeşlik Var” projesi

TDV’den “Yazımda Kardeşlik Var” projesi

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