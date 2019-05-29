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TDV'den yetim çocuklara bayramlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat: - "Yurt içinde 5 bin, yurt dışında Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere 8 ülke 19 bölgede 11 bin çocuğa, toplamda ise 16 bin yetime bayramlık kıyafet dağıtmış olacağız"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Ramazan Bayramı'nda yurt içinde ve yurt dışında binlerce yetim çocuğa bayramlık dağıtılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan dolayısıyla yurt içinde 81 il 725 ilçede, yurt dışında 98 ülke 323 bölgede gıda kolileri, ramazan paketi, alışveriş yardım kartı dağıtımları ve iftar sofraları kurduklarını aktardı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının manevi iklimini ve bereketini yaşamak ve yaşatmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Polat, bayramda da yetim çocukları sevindireceklerini bildirdi.

Polat, "Yurt içinde 5 bin, yurt dışında Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere 8 ülke 19 bölgede 11 bin çocuğa, toplamda ise 16 bin yetime bayramlık kıyafet dağıtmış olacağız. Milletimizin desteği ile heyecanla bayramı bekleyen yavrularımızın bayram sabahına daha mutlu uyanmalarına vesile olacağız." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlere çağrıda bulunan ve Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Muhammed'in hadislerinde fakir, yetim ve esirlere yapılan ikramların mükafatlandırılacağının müjdelendiğini hatırlatan Polat, hayırseverlerin 100 lira bağışta bulunarak bayram sabahını heyecanla bekleyen yetim çocukların bayram sevincine ortak olabileceklerini kaydetti.

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