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TDV'nin 38'inci kitap fuarı 15 Mayıs'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfınca bu yıl ramazanda 38'incisi düzenlenecek "Kitap ve Kültür Fuarı" 15 Mayıs'ta İstanbul'da Büyük Çamlıca, 16 Mayıs'ta Ankara'da Kocatepe camilerinde açılacak - Türkiye fuarlarına ek olarak Almanya'nın Köln şehrindeki DİTİB Merkez Camisi'nde de 17 Mayıs-3 Haziran'da "2. Kitap ve Kültür Fuarı" düzenlenecek

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) bu yıl ramazanda 38'incisi düzenlenecek "Kitap ve Kültür Fuarı" İstanbul'da 15 Mayıs'ta açılacak.

TDV'den yapılan açıklamada, fuarın 37 yıldır Ankara'da Kocatepe Camisi ve İstanbul'da Ayasofya Meydanı'nda düzenlendiği hatırlatıldı.

Bu yıl fuarın Ankara'da 16 Mayıs-1 Haziran'da Kocatepe Camisi'nin avlusunda açılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da 15 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Ayasofya-Sultanahmet Meydanı'nda 'Kitap ve Kültür Fuarı' düzenlenmesi talebiyle yaptığımız başvuruya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vaktinde cevap verilmemesi sebebiyle Büyük Çamlıca Camisi'nde icra edilecek. Geleneği devam ettirmek adına 'Kitap-Kültür Günlerimiz' ise 22 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Fatih Camisi'nde düzenlenecek."

Gaziantep'te de Büyükşehir Belediyesi ve TDV'ye bağlı şirket tarafından hayata geçirilen fuarın beşinci kez 17-26 Mayıs'ta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenleneceği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Fuar alanları her gün 11.00-24.00 saatlerinde açık olacak. Fuarlar esnasında imza günleri ve söyleşiler planlandı.

Türkiye fuarlarına ek olarak Almanya'nın Köln şehrindeki DİTİB Merkez Camisi'nde '2. Kitap ve Kültür Fuarı' da 17 Mayıs-3 Haziran'da düzenlenecek. 37 yıldır dini yayınlarda okuyucu, yazar ve yayıncıyı buluşturarak bir ramazan geleneği haline gelen kitap ve kültür fuarlarımıza tüm halkımız davetlidir."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı türkiye diyanet vakfı

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