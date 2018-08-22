TDV'nin Gazze'deki kurban projesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gazze'de 15 bin aileye kurban eti dağıtacak.

Gazze Şeridi'nde Din işleri ve Vakıflar Bakanlığı Zekat İdaresi Müdürü Üsame Selim AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Gazze'de 15 bin aileyi kapsayan kurban eti dağıtımı projesinin başladığını belirtti.

Selim, kurban eti dağıtım projesinin Gazze Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının gözetiminde yürütüldüğünü aktardı.

Gazze'deki ailelere dağıtımı yapılacak et miktarının 34 bin kilogram olacağını vurgulayan Selim, dağıtımın bayram günleri içinde tamamlanacağını dile getirdi.

Selim, Türkiye'nin Gazzelilerin sıkıntılarını hafifletmek ve direnişine destek verme çabasının önemine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli 12 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayri insani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

