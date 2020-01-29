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TDV'nin uluslararası öğrencilere yönelik burs başvuruları başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

TDV'nin uluslararası öğrencilere yönelik burs başvuruları başlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İmam Hatip Lisesi (UİHL) ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programları (UİLP) kapsamında Türkiye'de burslu eğitim görmek isteyen öğrenciler, 1 Şubat 2020 Cumartesi gününden itibaren başvuru yapabilecek.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere farklı bölümlerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenciler ile 111 ülkeden çeşitli burs programlarında eğitim gören öğrencilere desteği sürüyor.

Türkiye'de UİHL ve UİLP kapsamında eğitim görmek isteyen öğrenciler, başvurularını 15 Mart 2020 Pazar gününe kadar "diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapabilecek.

- Türkiye'de 3 bin 120 yabancı öğrenci eğitim görüyor

TDV'nin eğitim desteğiyle şu an lise, lisans ve lisansüstü düzeylerde 14 ilde bulunan 65 eğitim kurumunda 7 burs programında, 109 ülkeden 3 bin 120 öğrenci eğitim görüyor.

Ayrıca burs programlarından şimdiye kadar 8 bin 395 öğrenci mezun olarak ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçileri olarak görev yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
(TDV) başvuru burs Uluslararası öğrenciler

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