TDV'ye 453 bini aşkın kurban bağışı yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) "2019 Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında yurt içi ve yurt dışından 453 bin 560 hisse kurban bağışı yapıldı. TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttükleri "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında, bu yıl yurt içi ve yurt dışında toplam 453 bin 560 hisse kurbanı keserek, ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını bildirdi. Türk milletinin vekalet verdiği kurbanların, Türkiye'nin dört bir yanındaki 424 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 423 bölgesinde, 6 bin 500 kişilik görevli ve gönüllülerinin nezaretinde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak, İslami usullere uygun kesildiğini belirten Polat, bu vesileyle Kurban Bayramı sevincini mazlum ve mağdur coğrafyalara da taşıdıklarını vurguladı. Kurban ibadeti sayesinde, Yemen'den Bangladeş'e, Moğolistan'dan Guyana'ya, bu yıl ilk özgür bayramlarını kutlayan Bangsamoro gibi adını bile duymadıkları ülkelerde, hiç görmedikleri ve tanımadıkları insanlara hayırsever Türk halkının yardım elini uzattıklarını kaydeden Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Vekalet alınmasından kesilip dağıtılmasına kadar her aşamasını büyük hassasiyetle takip ettiğimiz kurbanları, ülkemizde ihtiyaç sahipleri, sığınmacılar, Kur-an kursları ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere yaklaşık 19 milyon kişiye ulaştırdık. Geçen sene 17 milyon Müslümanın sofrasına bu kurban etinden ulaştırmıştık, bu yıl 2 milyon kadar daha Müslüman kardeşimize hayırseverlerimizin kurban hisselerini ulaştırmayı Cenabıhak bizlere nasip eyledi." - Bağışlar bu yıl yüzde 4 arttı Kurban organizasyonun 27 yıldır devam ettiğini, her geçen sene Türk halkının kendilerine güveninin arttığına şahit olduklarını vurgulayan Polat, şöyle devam etti: "Kurban vekalet sayılarında 2015'de yüzde 29, 2016'da yüzde 30, 2017'de yüzde 5 artış gerçekleşmişken, 2018'de 430 bin 8 hisseyle yüzde 76'lık artış yaşanmış, 2019'da ise 453 bin 560 hisseye ulaşılarak yaklaşık yüzde 4'lük artış sağlanmıştır. Vakfımız 1993'ten bugüne kadar hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 2 milyon 244 bin 726 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır."