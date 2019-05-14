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TEB, Aile Günü'nde tasarrufa vurgu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi: - "TEB müşterisi olsun olmasın herkese açık ve ücretsiz TEB Aile Akademisi eğitimlerinde, katılımcılara tasarruf, bütçe yönetimi, kredi ve kartların doğru kullanımı, yatırımların değerlendirilmesi ana başlıkları altında temel finansal okuryazarlık konularında bilgi vermeyi sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), 6 yıldır finansal okuryazarlık eğitimleri verdiği Aile Akademisi ile 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde tasarrufun önemine işaret etti.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 2012'den bu yana TEB Aile Akademisi ile Türkiye genelinde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşarak finansal okuryazarlık eğitimleri veren banka, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde tasarrufun önemini vurguladı.

TEB Aile Akademisi kapsamında ücretsiz olarak sunulan eğitimlerde, ev ekonomisi ve finansal konular basit ve anlaşılır bir dille anlatılırken, çocuklar için özelleştirilen eğitimlerde para kavramı, bütçe planlama ve harçlık yönetimi gibi konulara yer veriliyor.

"Ekonomi ailede başlar" sloganıyla finansal okuryazarlığa odaklanan banka ayrıca, 6 yıldır Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi hazırlıyor.

Geçen yıl yapılan araştırma verilerine göre, eğitimler sonucunda 2012'de kadınlarda yüzde 56,9 olan finansal okuryazarlık oranı 2018'de yüzde 59,5'e çıktı. Bu süreçte söz konusu oran erkeklerde ise yüzde 63,1'den yüzde 63,7'ye yükseldi. Türkiye finansal okuryazarlık endeks değeri ise 2012'de yüzde 59,8 iken, 2018'de yüzde 61,5 düzeyine ulaştı.

- "Finansal okuryazarlık konularında bilgi vermeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB Aile Akademisi eğitimlerini, 2012'de tasarrufun bireyler ve dolayısıyla ülke ekonomilerine katkısına dikkati çekmek amacıyla başlattıklarını bildirdi.

Eğitimlerin sürdürülebilir kalkınma açısından da büyük katkı sağladığını vurgulayan Mendi, tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması ve tabana yayılması, finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Mendi, verdikleri eğitimlerle toplumda tüm yaş gruplarının finansal okuryazar olmasını hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Uluslararası Aile Günü'nde, 'Ekonomi ailede başlar' diyoruz ve bunu yaygınlaştırmak için eğitimlere devam edeceğiz. TEB Aile Akademisi kapsamında TEB çalışanlarından oluşan gönüllü bir ekiple başlanan bu yolculukta TEB müşterisi olsun olmasın herkese açık ve ücretsiz TEB Aile Akademisi eğitimlerinde, katılımcılara tasarruf, bütçe yönetimi, kredi ve kartların doğru kullanımı, yatırımların değerlendirilmesi ana başlıkları altında temel finansal okuryazarlık konularında bilgi vermeyi sürdüreceğiz."

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Aile Günü Gökhan Mendi TEB

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