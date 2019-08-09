TEB Arval’den hafif ticari araç kiralama

İSTANBUL (AA) - Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi çözümleriyle öne çıkan TEB Arval, hafif ticari araç kiralama hizmetini sunmaya başladı.

TEB Arval açıklamasına göre, operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval, van, kamyonet ve pikap sınıflarındaki hafif ticari araçların kiralanmasını mümkün kılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemeyle kurumlara hafif ticari araç kiralama çözümü de sunmaya başladı.

TEB Arval, aylık kira bedeline dahil olan periyodik bakım, lastik değişimi, yol yardım, hasar onarım, HGS, yakıt yönetimi hizmetleriyle, müşterilerinin operasyonel ihtiyaçlarına cevap vererek hem zaman tasarrufu hem de uzman bakış açısıyla filo yönetiminde kolaylık sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert, "Ticari araçların kiralanabilir olması ile birlikte işletmeler sermayelerini, araç satın almak yerine kendi işletmelerine yönlendirerek, çok daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilecekler. TEB Arval olarak biz de çeşitli marka ve modellerde bagaj, yük, yolcu kapasitesi ve kullanım ihtiyacına göre sunduğumuz kompakt, orta sınıf, büyük sınıf hafif ticari araçlar ile kurumları operasyonel kiralamanın rahatlığıyla buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.