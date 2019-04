TEB BNP Paribas İstanbul Cup'a doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın başlayacak TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus'ta düzenlenen tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Ekonomi Bankası (TEB) Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır ve milli tenisçi Çağla Büyükakçay katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin son 17 yılda spor alanında çok önemli bir açılım gerçekleştirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir spor adamı olduğunu anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz spor alanında son 17 yılda çok ciddi açılımlar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız, spor adamı, sporu çok seven, sporcuyu çok önemseyen birisi. Türkiye'mizde 17 yılda spor alanında tesisleşme konusunda önemli açılımlar gerçekleştirdik. Seçim sürecinde pek çok ilimize gitme şansı buldum. En ücra köşeler olarak ifade edebileceğimiz yerlerde bile çok güzel ve kaliteli tesislerimiz var. Bundan sonraki süreçte de sporu tabana yayma politikamızla hem sportif başarıyı yukarıya taşıyacağız hem de ülkemizdeki her insanın sporla uğraşması için çalışmalara devam ediyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum.