HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. TEB müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon bankacılığı numarası

TEB müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon bankacılığı numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 15:25 | Son Güncelleme

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olarak yıllardır hizmet veriyor. 1927 yılından bu yana giderek geniş bir hizmet ağıyla müşterilerine bankacılık işlemlerinde kendilerini değerli hissettiriyor. TEB müşterilerinin TEB ile iletişimde kalmak için ihtiyaç duyduğu TEB müşteri hizmetleri iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz.

TEB, profesyonel bir yönetim ve şeffaf bir bankacılık anlayışıyla 1927 yılından bu yana Türkiye için çalışıyor. Müşterilerine sunduğu bankacılık işlemleriyle hizmet kalitesini her geçen gün daha da iyi hale getiriyor. TEB ile yapacağınız bütün bankacılık işlemlerini şube ve ATM’lere gitmeden telefon ve internet bankacılığını kullanarak da gerçekleştirmeniz mümkündür. TEB, gelişen teknolojinin bütün olanaklarını müşterilerinin hizmetine sunuyor. Böylece, geliştirilen mobil uygulama üzerinden de bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. TEB müşteri hizmetleri direkt bağlanma, TEB müşteri hizmetleri canlı destek gibi TEB’e dair bütün iletişim bilgilerini sizler için derledik. İşte TEB bankası iletişim bilgileri…

TEB İletişim Bilgileri

Günümüzde daha önemli hale gelen bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek bütün müşterilerin dileğidir. Bu istek doğrultusunda TEB, müşterilerinin memnuniyetini ön plana alarak uzman bir kadroyla daha konforlu bir bankacılık deneyimi için çalışıyor. Bu titiz çalışma anlayışıyla hem şubelerdeki görevliler, hem de TEB müşteri hizmetleri kadrosu TEB müşterilerini memnun etmeyi amaç ediniyor. TEB müşteri hizmetleri bağlanmada gerek duyduğunuz iletişim numaraları ve internet bankacılığında işinizi kolaylaştıracak adımları burada bulabilirsiniz.

TEB Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

TEB telefon bankacılığıyla taleplerinizi yerine getirmeniz ve bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmeniz için 7 gün 24 saat çalışıyor. Müşteri hizmetleri temsilcisi sorunlarınıza, bankacılık işlemlerinize ve her türlü talebinize uzmanlıkla yaklaşıyor.

  • Bankacılık işlemleriniz için TEB müşteri hizmetleri numarası: 0850 200 0 666.

  • TEB iletişim 444 ile başlayan bir hizmet numarasıyla çalışmıyor. TEB müşteri hizmetleri canlı destek için yukarıdaki numarayı her ihtiyaç duyduğunuzda arayabilirsiniz. Ürün ve hizmetler hakkında bilgi almak için de aynı TEB iletişim numarasını kullanabilirsiniz.

  • TEB kredi iletişim için de aynı telefon numarasını arayabilir, krediler hakkında bilgi alabilir, kredi başvurularında bulunabilir ve mevcut başvurularınızı takip edebilirsiniz.

TEB Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

TEB genel müdürlük adres bilgisi şöyledir: TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye 34768 / İSTANBUL

Genel Müdürlük Telefon Numarası: 0216 635 35 35

E-posta iletişim bilgileri: info@teb.com.tr

TEB Sosyal Medya İletişim Bilgileri

TEB yeniliklerini ve bankacılık hizmetlerini sosyal medyada da takip etmek için TEB’e Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden TEB kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz.

TEB Web Adres Bilgileri

  • Türk Ekonomi Bankası’nın internet adresi teb.com.tr üzerinden internet bankacılığı işlemlerini halledebilir, şube ve ATM’lere gitmeden bankacılık işlemlerini hızlıca halletmenin keyfini sürebilirsiniz. İnternet bankacılığı için bireysel ve kurumsal aboneliklerinizle giriş yapabilirsiniz. Üye olma işlemini de CEPTETEB internet şubesi sekmesinden gerçekleştirebilirsiniz.

  • En yakın TEB şube ve ATM’lerini öğrenmek için internet sitesinde bulunan şube haritasını inceleyebilirsiniz.

  • İnternet sitesi üzerinden kişisel bankacılık asistanınız TELEPATİ ile müşteri hizmetlerine canlı destek sayesinde sorularınızı iletebilirsiniz.

  • TEB müşterilerine daha iyi bir hizmet verebilmek için şikayet kayıtlarınızı önemseyen TEB, internet sitesi üzerinden şikayet, teşekkür ve öneri taleplerinizi oluşturmanıza yardımcı oluyor. Şikayet, öneri ve sorunlar hakkında talep oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

  • TEB kurumsal ve insan kaynakları hakkında bilgi alabilir, duyuru ve kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.

  • Ayrıcalıklı Bankacılık ile size özel bankacılık deneyimini keşfedebilir, TEB müşteri olmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

  • TEB'in kurumsal blog sayfası blogteb.com ile teknoloji, spor, iş dünyası, kültür ve sanat alanında birçok bilgilendirici yazıya ulaşabilirsiniz.

    • CEPTETEB Mobil Uygulaması

    TEB ile ilgili bilgilerden haberdar olmak, bankacılık işlemlerinizi hızla gerçekleştirmek ve bilgilerinizi kontrol etmek için internet ya da telefon bankacılığını kullanmadan mobil uygulama üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşlemleriniz için ekstra ücret ödemez, zaman kaybetmez ve CEPTETEB Mobil Cüzdan özelliğini aktif hale getirerek CEPTETEB ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. CEPTETEB mobil uygulamasıyla yapabileceğiniz işlemler için ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
    Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri
    DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
    İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
    Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
    Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
    4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
    4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
    Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
    Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
    Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
    Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
    Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
    Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
    İlginizi Çekebilir
    Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
    Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
    1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
    1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
    24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
    24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
    Her gün aynı yerde onu bekliyor!
    Her gün aynı yerde onu bekliyor!
    İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
    İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
    Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
    Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü.. 2020 Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve sözleri!
    Bugün onların günü!
    Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası, arıza kayıt ve şikayet hattı
    Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?
    Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri
    Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri
    Çocuklarının gözü önünde dövdüler! Motosikletli grubun saldırı anı
    Çocuklarının gözü önünde dövdüler! İşte saldırı anı
    Hırsızlığın böylesi! Cep telefonunu çalarken dağıttığı reyonu topladı
    Hırsızlığın böylesi! Telefonu çalarken dağıttığı reyonu topladı
    Pegasus iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve genel müdürlük numarası
    Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.