TEB müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon bankacılığı numarası

TEB, profesyonel bir yönetim ve şeffaf bir bankacılık anlayışıyla 1927 yılından bu yana Türkiye için çalışıyor. Müşterilerine sunduğu bankacılık işlemleriyle hizmet kalitesini her geçen gün daha da iyi hale getiriyor. TEB ile yapacağınız bütün bankacılık işlemlerini şube ve ATM’lere gitmeden telefon ve internet bankacılığını kullanarak da gerçekleştirmeniz mümkündür. TEB, gelişen teknolojinin bütün olanaklarını müşterilerinin hizmetine sunuyor. Böylece, geliştirilen mobil uygulama üzerinden de bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. TEB müşteri hizmetleri direkt bağlanma, TEB müşteri hizmetleri canlı destek gibi TEB’e dair bütün iletişim bilgilerini sizler için derledik. İşte TEB bankası iletişim bilgileri…
Günümüzde daha önemli hale gelen bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek bütün müşterilerin dileğidir. Bu istek doğrultusunda TEB, müşterilerinin memnuniyetini ön plana alarak uzman bir kadroyla daha konforlu bir bankacılık deneyimi için çalışıyor. Bu titiz çalışma anlayışıyla hem şubelerdeki görevliler, hem de TEB müşteri hizmetleri kadrosu TEB müşterilerini memnun etmeyi amaç ediniyor. TEB müşteri hizmetleri bağlanmada gerek duyduğunuz iletişim numaraları ve internet bankacılığında işinizi kolaylaştıracak adımları burada bulabilirsiniz.
TEB telefon bankacılığıyla taleplerinizi yerine getirmeniz ve bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmeniz için 7 gün 24 saat çalışıyor. Müşteri hizmetleri temsilcisi sorunlarınıza, bankacılık işlemlerinize ve her türlü talebinize uzmanlıkla yaklaşıyor.
Bankacılık işlemleriniz için TEB müşteri hizmetleri numarası: 0850 200 0 666.
TEB iletişim 444 ile başlayan bir hizmet numarasıyla çalışmıyor. TEB müşteri hizmetleri canlı destek için yukarıdaki numarayı her ihtiyaç duyduğunuzda arayabilirsiniz. Ürün ve hizmetler hakkında bilgi almak için de aynı TEB iletişim numarasını kullanabilirsiniz.
TEB genel müdürlük adres bilgisi şöyledir: TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye 34768 / İSTANBUL
Genel Müdürlük Telefon Numarası: 0216 635 35 35
E-posta iletişim bilgileri: info@teb.com.tr
TEB yeniliklerini ve bankacılık hizmetlerini sosyal medyada da takip etmek için TEB’e Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden TEB kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz.
Türk Ekonomi Bankası’nın internet adresi teb.com.tr üzerinden internet bankacılığı işlemlerini halledebilir, şube ve ATM’lere gitmeden bankacılık işlemlerini hızlıca halletmenin keyfini sürebilirsiniz. İnternet bankacılığı için bireysel ve kurumsal aboneliklerinizle giriş yapabilirsiniz. Üye olma işlemini de CEPTETEB internet şubesi sekmesinden gerçekleştirebilirsiniz.
En yakın TEB şube ve ATM’lerini öğrenmek için internet sitesinde bulunan şube haritasını inceleyebilirsiniz.
İnternet sitesi üzerinden kişisel bankacılık asistanınız TELEPATİ ile müşteri hizmetlerine canlı destek sayesinde sorularınızı iletebilirsiniz.
TEB müşterilerine daha iyi bir hizmet verebilmek için şikayet kayıtlarınızı önemseyen TEB, internet sitesi üzerinden şikayet, teşekkür ve öneri taleplerinizi oluşturmanıza yardımcı oluyor. Şikayet, öneri ve sorunlar hakkında talep oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.
TEB kurumsal ve insan kaynakları hakkında bilgi alabilir, duyuru ve kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.
Ayrıcalıklı Bankacılık ile size özel bankacılık deneyimini keşfedebilir, TEB müşteri olmak için başvuruda bulunabilirsiniz.
TEB ile ilgili bilgilerden haberdar olmak, bankacılık işlemlerinizi hızla gerçekleştirmek ve bilgilerinizi kontrol etmek için internet ya da telefon bankacılığını kullanmadan mobil uygulama üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşlemleriniz için ekstra ücret ödemez, zaman kaybetmez ve CEPTETEB Mobil Cüzdan özelliğini aktif hale getirerek CEPTETEB ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. CEPTETEB mobil uygulamasıyla yapabileceğiniz işlemler için ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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