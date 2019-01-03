TEB ve TİM'den İhracat Seferberliği'ne destek

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), ihracatçılara avantajlı şartlarda finansman imkanı ve ticari destekler sunmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Ülke ihracatına ve ihracatçısına destek olmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında ihracatçı firmalara uygun koşullarda kredi fırsatlarının yanı sıra pek çok alanda ücretsiz danışmanlık hizmetleri de verilecek.

Yapılan protokol ile bir yıla kadar vadeli ihracat döviz kredilerinde özel faiz avantajları sunulacak. TİM üyeleri, döviz alım satım işlemleri için de en uygun fiyatları elde edecek.

İş birliği kapsamında TEB; 300 milyon dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı ve firmalara kredide 100 bin dolarlık alt sınır koydu.

Faiz oranları da maksimum avro yüzde 4 ve dolar yüzde 7 olacak şekilde düzenlendi. Eximbank’a verilen kısa vadeli teminat mektupları komisyon oranı ise yüzde 1 olarak ayarlandı.

- "Daha avantajlı bir paket olarak TİM üyelerine sunuyoruz"

Protokol imza töreninde konuşan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) vurgulandığı gibi ihracatın Türkiye’nin net büyümesinde büyük önemi olduğunu belirterek, "TEB olarak, ihracatçılara yönelik finansal enstrümanların geliştirilmesi ve ticari destek araçlarının artırılması konusunda bir kez daha elimizi taşın altına koyuyoruz." dedi.