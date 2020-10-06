Tebbet suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Tebbet suresi tefsiri

Tebbet suresi Leheb suresi olarak da geçer. Kur-an-ı Kerim'in 111. suresidir. Namaz sureleri arasında yer alan bu sure, Fatiha suresinden sonra Mekke'de nazil olmuştur. Kısa bir sure olduğu için çoğu insan bu sureyi ezberinde tutar. Namazda okunmasının yanı sıra normal bir zamanda da sık sık okunur. Çünkü hastalık anında, nazar için veya düşmanlık eden kimseye karşı okunan Tebbet suresi çok faziletli olduğu bilinen bir suredir. Siz de Tebbet Suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Tebbet suresi tefsirine ulaşmak istiyorsanız sizin için derlediğimiz yazımızı okuyabilirsiniz. Tebbet Suresi Arapça Okunuşu Tebbet suresinin Arapça okunuşunu Latin alfabesiyle yazılan aşağıdaki metne bakarak da öğrenebilirsiniz. Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed Tebbet Suresi Anlamı Tebbet suresi, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) amcası Ebu Leheb'in ona yaptığı kötülükler üzerine indirilmiştir. Ebu Leheb, çok zengin bir insandır. Bunun yanı sıra kibri büyüktür. Ona göre zengin ve fakir eşit olamaz. Bu nedenle, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) zengine de fakire de eşit davranmasını kaldıramaz. Bu nedenle eşiyle birlikte ona çeşitli kötülüklerde bulunur. Tebbet Suresi de onların bu davranışlarını eleştirir. Ayrıca, bu şekilde kötü davranışlar sergileyenlerin sonunun ne olacağından bahseder. Alimlere göre; Tebbet suresi meali, onu anlamak ve anlamını bilmek oldukça önemlidir. Ayrıca daha detaylı bir Tebbet suresi tefsiri, sureyi daha iyi anlamanıza yardım edecektir.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya.

2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı)

3- (O) alevli bir ateşe girecektir.

4- Karısı da, odun hamalı (ve),

5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.) Tebbet Suresinin Faydaları Birçok müslümanın aklında "Tebbet suresi ne için okunur?", "Tebbet suresi fazleti ve faydaları nelerdir?" gibi sorular yer alıyor. Tahmin edeceğiniz üzere, Tebbet suresi çok faziletli bir suredir. İşte Tebbet suresinin dini kaynaklardan derlenen bazı faydaları: Tebbet suresi, her türlü hastalığa karşı okunan sureler arasında yer alır. Hasta bir kişinin üzerine 7 kez bu sure okunur. Allah'ın izniyle hastalığı olan kişi iyileşir.

Nazar için de Tebbet suresi okunabilir. Alimlere göre, Nazar değdiği düşünülen bir kişinin üzerine 3 kez Tebbet okunduğunda Alah'ın izniyle nazar çıkar.

Tebbet suresi düşmanlıktan bahsettiği için düşmana karşı da okunabilen bir suredir. Bazı alimler, savunduğu davasında haklı olan bir kişinin düşmanı için bu sureyi okunmasının çok faydalı olduğunu dile getirir. Düşmanlık için 1000 defa Tebbet suresi okunduğunda düşmanın helak olduğu bilinir.

Bir rivayete göre de; uykusunda korkan kişinin uyumadan önce Tebbet okuması, onun korkusunu azaltır. Tebbet Hangi Surede Yer Alır? Tebbet suresi kendi başına bir namaz suresidir, baka bir surenin içinde yer almaz. Fatiha'dan sonra indirilen sure, Kur'an-ı Kerim'in 114 tane suresi arasında 111. sırada yer alır. İniş sırasına göre de 6. sure olduğu bilinir. Tebbet Suresi Kaç Ayet? Her ayetinde farklı bir öğüt veren Tebbet suresi 5 ayetten oluşur. Kısa sureler arasında yer alır. Tebbet Suresi Nerede İndirilmiştir? Tebbet suresi, Tekvir suresinden önce Fatiha suresinden sonra Mekke'de indirilmiştir. Rivayete göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) Safa Tepesine çıktığı bir zaman buradaki Kureyş kabilesini İslam'a davet eder. İslam'ın güzelliklerini onlara anlatırken amcası Ebu Leheb bu duruma karşı çıkar. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İslamı yaymasını istemez. Bu olayın üzerine Tebbet suresi Mekke'de iner. Tebbet Ne Demek? Ebu Leheb'in kötülüklerinden dolayı "kurusun" anlamına gelen Tebbet, beddua da içerir. Ayrıca; helak olmak, başarısızlık ve emeği boşa çıkmak anlamlarını da taşır. Zenginliğiyle övünen, kötülük yapan, eziyet eden insanların sonunun ne olacağını anlatır. Ebu Leheb ve karısının taşıyamadığı gibi, kimsenin dünyanın malını ahirete taşıyamayacağından bahseder.

Tebbet Suresi Ne Zaman Okunur? Tebbet suresi, namazda okunan 10 sureden biridir. Dolayısıyla, tüm namazlarda okunabildiği gibi normal zamanda da okunabilir. Okunması için herhangi bir zaman veya mekan sınırlaması yoktur. Alimlere göre, çok faydası bulunduğu için nazar anında veya hastalık anında Tebbet suresine başvurulabilir. Tebbet Suresi Abdestsiz Okunur Mu? Abdest olmadan zikir çekildiği gibi dua da okunur. Ayrıca, bir sure veya dua ezberinizde varsa onu abdestsiz okuyabilirsiniz. Tebbet suresi okunuşu da diğer sure ve dualar gibi ezberden abdest olmadan yapılabilir. Ancak namaz kılarken okumak veya Kur'an-ı Kerim'den okumak için abdest almak gerekir. Tebbet Suresi Yerine Ne Okunabilir? Tebbet suresi ezberlemekte zorlandığınız bir sure ise, namazda onu atlayarak farklı bir sure okuyabilirsiniz. Diğer faziletleri için bu sureyi okumak istiyorsanız, yine onun yerine Nas, Felak ve İhlas gibi sureleri okuyabilirsiniz. Tebbet duası yerine farklı bir sureyi okumak Allah katında karşılıksız kalmaz. Tebbet Suresi Nasıl Ezberlenir? Tebbet suresi kısa bir sure olduğu için ezberlemesi kolay bir suredir. Ancak ezber yapmakta zorlanıyorsanız bunun için bazı teknikleri kullanabilirsiniz.