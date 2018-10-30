TEB'den 9 ayda 929,4 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) yılın 9 ayında net karı 929,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül 2018 itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 31 artarak 112,4 milyar TL’ye ulaşırken, net karı 929,4 milyon TL oldu.

TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu. Toplam 68,8 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın üçüncü çeyreğinde takipteki kredilerinin oranı yüzde 3,22 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 28 artarak, 71,1 milyar TL’ye ulaştı.

İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in öz kaynakları 10 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 16,58 olarak gerçekleşti.