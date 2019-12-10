'Tebeşir Paklasın': Kenyalı kadınlar sokakta cinsel tacize savaş açtı

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Zübeyde Yusuf, 22 yaşında. Hayatı boyunca Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşamış. Aklı kesmeye başladığından beri sokakta cinsel tacizin hayatının bir parçası olduğunu söylüyor:

"Erkekler şu gibi şeyler söylerler: 'Çok şişkosun. Annen kasap mı yoksa? Tanrı son balçığını senin için mi kullanmış, memelerin ve kalçan ondan mı büyük?'"

"Sokakta yürürken bir de bunlarla baş etmek çok güç."

Ancak Yusuf, zaman içerisinde bu gibi tacizlerle mücadele etmeyi öğrenmiş ve şimdi Kibera'daki kadınların kendilerini en güçsüz hissettikleri alanda seslerini duyurmalarına yardım ediyor.

Tebeşir Paklasın adını verdikleri kampanyayla tebeşir ve keçeli kalemlerle, sokakta uğradıkları cinsel tacizi yollara, duvarlara, kaldırımlara yazıyorlar.

Bu kampanya sayesinde, cinsel tacizin ne kadar yıkıcı bir deneyim olduğu hakkında toplumsal bir tartışmanın başlamasını umuyorlar.

"Artık bir erkek bana laf attığında, duruyorum ve gözlerinin içine bakarak neden beni rencide ettiğini soruyorum. Tabii bunu yapmak ergenlik çağına bile gelmemiş kızlar için hayli zor."