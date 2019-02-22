Tebessüm ettiren fotoğraf

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilin üzerine çıkarak güneşlenmeye çalışan köpek, yoldan geçen herkesi hem şaşırttı hem güldürdü. O anları görenler ise fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Birkaç gündür güneşli havanın tadını çıkartmaya çalışan İnegöllüler kadar, sokak hayvanları da bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor. Sıcak havada güneşlenmek isteyen bir köpek park halindeki aracın üzerine çıkarak güneşlenmeye çalıştı. Uzakta aracın üzerinde yatan köpeği gören vatandaşlar, şaşırıp kaldılar. Arabanın üzerinde yatan köpeği cep telefonlarıyla çekip sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Paylaşılan fotoğraf büyük ilgi gördü.

