HABER
  4. Tebliğci olarak bilinen grup Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı

Tebliğci olarak bilinen grup Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:29 | Son Güncelleme

"Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı.

Semih ÇALIŞKAN - FERİDUN AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)
"Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı. Yılbaşı kutlamalarına karşı bildiri dağıtan grubun İstiklal Caddesi'ne girişine izin verilmedi.
Grubun dağıttığı yılbaşı kutlamalarına karşı bildirileri bazı vatandaşlar alırken, bazıları almadı. Bildiriye tepki gösteren bir kişi ise bunun bir noel kutlaması olmadığını, yeni bir yılı karşılamanın sevinci olduğunu ifade etti. İstiklal Caddesi girişindeki polis noktasına kadar ilerleyen grup, izinleri olmadığı için caddeye girmedi. İstiklal Caddesi'ne gelenlere ellerindeki bildirileri dağıtan grup daha sonra dağıldı.

"TEPKİ GÖSTERENLER BİRAZ İÇKİYİ FAZLA KAÇIRANLAR"
Grubun sözcüsü Enes Akalın, "Burada olmamızın sebebi burada yapılan bu işler haramdır. Her haram da yanında bir zarar getirir. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Buraya geliyoruz, kimseden de bir şey talep etmiyoruz. Tepki gösterenler biraz içkiyi fazla kaçıranlar. Genelde hoş tepkilerle karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı
Türkiye 2020'ye girdiTürkiye 2020'ye girdi
Davullu zurnalı yeni yıl kutlamasıDavullu zurnalı yeni yıl kutlaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

Malatya’da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya’da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Vali Karaloğlu'ndan Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Vali Karaloğlu'ndan Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Milli Piyango sorgula: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Son dakika! Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü? MPİ erişim sorunu devam ediyor

Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.