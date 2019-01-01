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"TEBLİĞCİLER" KARAKÖY'DE ORTAYA ÇIKTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 00:14 | Son Güncelleme

  "Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy'de ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)
"Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy'de ortaya çıktı. Yılbaşı kutlamaları ve milli piyangoya karşı broşür dağıtan grup, İstiklal Caddesi'ne doğru ilerledi. Polis, Galata Kulesi civarında durdurarak grubun İstiklal Caddesi'ne geçişine izin vermedi. Grup ile vatandaşlar arasında yer yer tartışmanın çıktığı görüldü. Tebliğciler daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Kendilerine tebliğci diyen bir grup, Karaköy'den başlayarak yılbaşı kutlamaları ve Noel karşıtı bildiri dağıttı. Grubun dağıttığı bildirileri bazı vatandaşlar alırken, bazıları almadı. Grup Galata Kulesi'nde bildiri dağıtırken bir vatandaşla tartışma yaşadı. Yılbaşı kutlamalarına katılan vatandaş grubun “Yılbaşı ve Noel kutlamak haramdır" yazılı bildirisine tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli tartışma büyümeden sonra erdi. Tartışmanın ardından grup bildiri dağıtmaya devam etti. Daha sonra İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen ve Valilik'ten izinleri olduğunu söyleyen gruba polis izin vermedi. Bunun sonucunda grup olaysız bir şekilde dağıldı.

AYET VE HADİSLERLER İLGİLİ BİLDİRİ DAĞITIYORUZ
Grubun sözcüsü Enes Akalın, yılbaşı kutlamaları ve Milli Piyango ile ilgili ayet ve hadisler içeren bildiri dağıttıklarını söyleyerek, “Yılbaşı ve Milli Piyango ile ilgili insanlara Allah'ın ayetleri ve peygamberin hadisleriyle ilgili bildiri dağıtıyoruz. Ayetin mealini okuyorum, 'Ey iman etmiş olan kimseler şarap gibi sarhoş edici tüm içkiler, tapınmak için yapılan dikili taşlar, kumar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Şeytan bunlarla sizin aranıza bunu sokar" dedi. Akalın tartışma yaşadığı vatandaşla ilgili olarak ise, “O ağabey biraz içmiş. İçkinin zararları. Bak tartışmaya girdi. İçki zarardır. Alkollüyken araba kullanmanız yasak, şahitliğiniz geçersiz. Adam yerine konmuyor alkollü kişiler" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Tebliğcilerden detay görüntü
- Bildiri dağıtılırken
- Vatandaşla aralarında çıkan tartışma
- Başka bir vatandaşla aralarında yaşanan kısa tartışma
- Genel ve detay görüntüler

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