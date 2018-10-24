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"Tebrik çiçekleri" parası öğrencilere burs oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kendisine tebrik için gönderilen çiçeklerin satışından elde edilen gelirle 20 üniversite öğrencisine burs verdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kendisine tebrik için gönderilen çiçeklerin satışından elde edilen gelirle 20 üniversite öğrencisine burs verilmesini sağladı.

Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Engin Tekintaş'a, 24 Eylül'den bu yana tebrik amacıyla çok sayıda çiçek gönderildi.

Çiçeklerin israf olmasını önlemek adına satılması talimatı veren Tekintaş, elde edilen gelirle daha önce belediyeye burs başvurusunda bulunan 20 üniversite öğrencisinin talebini karşıladı.

Tekintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tebrik çiçeği gönderen herkese teşekkür ederek, "Bu çiçeklerin israfını önlemek adına farklı illerde ve bölümlerde okuyan üniversiteli kardeşlerimize burs verilmesini sağladık." dedi.

Bundan sonra benzer şekilde uygulamalarının devam edeceğini belirten Tekintaş, burs başvurusunda bulunan gençlere imkanlar ölçüsünde yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

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