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  4. Tebük’e kar yağdı, develer ve koyunlar karda yürüdü

Tebük’e kar yağdı, develer ve koyunlar karda yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın kuzeyinde ve Ürdün sınırına yakın olan Tebük bölgesinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı.

Suudi Arabistan’ın kuzeyinde ve Ürdün sınırına yakın olan Tebük bölgesinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı. Yağan kar altında develer ve koyunlar yürüdü.
Suudi Arabistan’ın kuzeyinde ve Ürdün sınırına yakın olan Tebük bölgesi, yağan karla beyaza büründü. Tebük bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 15 dereceye düşmesiyle kar yağdı. Kar yağışı, özellikle Tebük’teki El-Zahır, Alkan ve El-Lavz bölgelerinde etkisini gösterdi. Yağan kar altında develer ve koyunların yürüdüğü görüldü. Kar ve oluşan muhteşem manzaraları görmek için Suudi Arabistan’ın farklı bölgelerden Tebük’e akın eden vatandaşlar ve bölge sakinleri, fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışı altında müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

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