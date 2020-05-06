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'Tecavüz, cinsel istismar...' Mide bulandıran olay annenin şikayetiyle ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 23:50 | Son Güncelleme

Bartın’da üvey kızlarını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan üvey baba "tecavüz, cinsel istismar ve aile yakınlarına kötü muamele” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Tecavüz, cinsel istismar...' Mide bulandıran olay annenin şikayetiyle ortaya çıktı

Amasra ilçesi kırsalında meydana gelen olayda, iddiaya göre 44 yaşındaki R.Ç. eşinin birinci evliliğinden olay biri 15, diğeri ise 13 yaşında olan üvey kızlarını taciz etti.

ANNENİN ŞİKAYETİ SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Olay annenin jandarmaya giderek durumu ihbar edip şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. İhbar sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli R.Ç. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen kız çocukları da sağlık kontrolünün ardından adliyede psikolog eşliğinde ifadeye alındı. R.Ç. nöbetçi mahkeme tarafından "tecavüz, cinsel istismar ve aile yakınlarına kötü muamele” suçundan tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

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