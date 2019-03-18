Tecavüz, darp ve gasp şüphelisi yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, D.K. isimli kadını dövdükten sonra tecavüz eden, ardından da parasını gasbedip kaçan A.K., jandarma tarafından yakalandı.

Geçen 12 Mart'ta meydana gelen olayda, D.K., kimliği bilinmeyen saldırgan tarafından otomobile zorla bindirildi. Saldırgan kadını dövüp tecavüz ettikten sonra parasına aldı. İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.K.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, marka ve renk özellikleri tutan şüpheli otomobili takibe aldı ve aracın A.K.'ye ait olduğunu tespit etti. D.K.'nin da şüpheliyi teşhis etmesi üzerine, A.K. gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığına götürülen A.K. hakkındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

