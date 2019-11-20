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Tecavüz dendi, fuhuş pazarlığı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:33 | Son Güncelleme

Şişli’deki Feriköy Mezarlığı’nda dün gece meydana gelen olayda bir kadına tecavüz girişiminde bulunulduğu haberi bir medya organı tarafından abonelerine servis edilmişti.

Şişli’deki Feriköy Mezarlığı’nda dün gece meydana gelen olayda bir kadına tecavüz girişiminde bulunulduğu haberi bir medya organı tarafından abonelerine servis edilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada olayın "İstanbul’un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti" değil fuhuş yapmak üzere anlaşan iki kişinin kadının parasını da alarak kaçtıkları şeklinde gerçekleştiği ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti tarafından yapılan operasyonda kaçan iki şüpheli ise kısa sürede gözaltına alındı.
Şişli’deki Feriköy Mezarlığı’nda bir kadına tecavüz girişiminde bulunulduğu iddiaları üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü kısa sürede olayın gerçek yüzünü ortaya çıkarttı. Bazı basın organlarının “İstanbul’un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti" şeklinde servis ettiği olaya ilişkin İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamada tecavüz iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Olayın "tecavüz" değil "fuhuş" olduğunun aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20.11.2019 tarihinde saat 05.25 sıralarında ilimiz Şişli ilçesi Feriköy Mahallesi Hasret Caddesinde İ.Ü. (36) isimli şahsın cinsel saldırıya uğramış olabileceği bilgisi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; Bahse konu adrese görevlilerimizce ivedilikle geçilmiş, olayın İ.Ü. ve İ.Ç. (36) isimli şahıslar arasında yaşandığı, İ.Ü.’ Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giderek, burada bulunan istasyon çalışanlarına, kuzeni tarafından tanıştırıldığı biri tarafından kendisine tecavüz edilmeye çalışıldığını belirterek, polise haber verilmemesini ve kendisine bir taksi çağırmalarını istemiştir. İstasyon çalışanları tarafından polise haber verilmiş İ.Ü. olay yerinden taksi ile ayrılmak üzereyken muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli İ.Ç. ise İ.Ü. ile saati 150 TL’ye fuhuş için anlaştığını ancak kadının parasını alarak kaçtığı gerekçesiyle Piyalepaşa Caddesi üzerinde gördüğü polis ekiplerine şikayette bulunmuştur” denildi.
Birçok suçtan sabıka kayıtları çıktı
Şahısların sabıka bilgilerine yer verilen açıklamada “ İ.Ç. isimli şahsın “Uyuşturucu Madde Kullanmak” 3, “Yağma” 1, “Kasten Yaralama” 1, “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” 1, “Mala Zarar Verme” 1, “Hakaret” 1, “Parada Sahtecilik” 1, “İş yerinden Hırsızlık” 1 suçları olmak üzere toplam 10 suç kaydının, İ.Ü. isimli şahsın ise, “Uyuşturucu Madde Kullanmak” 2, “Uyuşturucu Madde Ticareti” 3, “Kasten Yaralama” 8, “Taksirle Yaralama” 1, “Mala Zarar Verme” 1, “Tehdit” 3, “Hakaret” 1, “Aile Hukukundan Kaynaklanan Hükmün İhlali” 2, “6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanunun İhlali” 2 olmak üzere toplam 25 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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