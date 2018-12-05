Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın hakkında flaş karar!

Yargılama sürecinde, maktulün boynunun ön kısmından aldığı kesici alet yarası nedeniyle büyük damar kesilmesi ve dış kanama sonucu öldüğü tespit edildi. Yapılan fiziki muayenede kadının da yaralandığı ve tecavüze uğradığı belirlendi.

Olay üzerine komşularından yardım isteyen ve Özgür E'nin boğazına havluyla tampon yapan kadın, Özgür E'nin kaldırıldığı hastanede vefat etmesi üzerine tutuklandı.

Özgür E, olay günü de 5 yıldır birlikte yaşadığı Aslıhan Ş'ye, cinsel istismarda bulundu. Karşı koyması üzerine yine hakarete ve şiddete uğrayan kadın, boğuşma sırasında eline geçirdiği bıçakla adamı boğazından yaraladı.

Olay, Antalya'da 4 yıl önce yaşandı. Birlikte yaşadığı Özgür E'den zihinsel engelli bir çocuğu bulunan Aslıhan Ş, birlikteliklerinin son yıllarında sevgilisinden şiddet ve cinsel istismar görmeye başladı.

Yerel mahkeme, kadının Türk Ceza Kanunun "tasarlayarak kasten öldürme" suçun düzenleyen 82/1. maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği sonucuna varan Mahkeme, kadının cezasını 16 yıla indirdi.



DAİRE CEZAYI FAZLA BULDU

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kadına verilen hapis cezasını fazla buldu. Daire, kadına, "tasarlayarak öldürme" suçundan değil, "kasten öldürme" suçundan ceza verilmesi, bu suçtan verilecek cezada azami şekilde haksız tahrik indirimi yapılması için yerel mahkemenin kararını bozdu.

İKİ ÜYE BERAAT İSTEYEREK KARŞI ÇIKTI

Dairenin iki üyesi ise kadının meşru müdafaa hakkını kullandığını, bu nedenle beraatine karar verilmesi gerektiğini belirterek, çoğunluk görüşüne katılmadı.

Karşı oy yazısında, işsiz maktulün, birliktelikleri boyunca sanığa kötü davranıp dövdüğü, evden çıkmasına izin vermediği, engelli müşterek çocuklarından gelen maaşı zorla aldığı, porno film izleyerek, filmdeki fantezileri rızası dışında devamlı şekilde kadına uyguladığının sanığa ait raporlardan ve diğer bulgulardan anlaşıldığı kaydedildi.