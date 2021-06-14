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"Tecavüz ediliyorum" yazısı, polisi alarma geçirdi

14.06.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da “Yaşım 12, adım Altun. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” yazısının yer aldığı taş fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması polisi alarma geçirdi.

"Tecavüz ediliyorum" yazısı, polisi alarma geçirdi

Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan ve üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis hareket geçti. “Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.

Polis, araştırmasında, bölgede ‘Altun’ adlı kimsenin olmadığını belirlerken, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise #AltununSesiOlalım hashtag'i ile konuya dikkat çekilmeye çalışıldı.

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(DHA)

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