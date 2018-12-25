HABER

'Tecavüz etti' dedi ama...! Şok gerçeği whatsapp mesajları ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 13:28 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de Özbekistan uyruklu Nodira M., taksici Ö.Ö.'yü "Arabayı ıssız bir yere götürdü, bana tecavüz etti" diye suçladı. Yargıya taşınan olayda Nodira M. ile taksicinin eşinin Whatsapp konuşması gerçeği ortaya çıkardı. Sanık tahliye oldu.

'Tecavüz etti' dedi ama...! Şok gerçeği whatsapp mesajları ortaya çıkardı

Küçükçekmece'de 4 ay önce meydana gelen olay iddianamede şöyle anlatıldı: Taksi şoförü Ö.Ö.'nün aracına Özbekistan uyruklu Nodira M., müşteri olarak bindi. İkili bu şekilde tanışırken, taksici Ö.Ö. taksiye ihtiyaç duyduğunda kendisini arayabileceğini söyleyerek numarasını Nodira M.'ye verdi. Nodira M. de numarasını taksici Ö.Ö.'ye verdi. Olay günü Nodira M.'yi arayan Ö.Ö., buluşmak istediğini söyledi, Nodira M. de kabul etti. Ö.Ö., ve Nodira M. ıssız bir yere gittiler. Ö.Ö., Nodira M.'nin karnına bir cisim ile bastırarak arka koltuğa geçmesini istedi ve "Burada kimse bulamaz seni öldürürüm. Benim yaptığımı kimse anlamaz. Eğer istemezsen sadece ben değil 10 kişi ile yaparım" dedi ve cinsel istismarda bulundu. Nodira M.'yi evine bırakan Ö.Ö. "Yarın yine görüşeceğiz otele gideceğiz. gelmezsen evine gelir seni bulurum" diyerek tehdit etti. Nodira M.'yi telefon ile de arayan Ö.Ö. görüşmek istediğini söyledi. Nodira M. de kabul etmemesi üzerine Ö.Ö. "Kapıya geleceğim senin aileni döveceğim, kardeşini döveceğim bu işi konuşarak halledelim" diyerek şantajda bulundu. İddianamede, Ö.Ö. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılması talep edilirken, "Şantaj" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

"HERHANGİ BİR ZORLAMA OLMADAN ŞİKAYETÇİYLE BİRLİKTE OLDUK"

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ö.Ö. hazır bulunurken, şikayetçi katılmadı. Sanık Ö.Ö. "Sefaköy'de taksi bekleyen şikayetçiyi aracıma almıştım. Sohbet ettik, birbirimize numaramızı verdik. O beni arayarak, 'Neden beni aramıyorsun?' dedi. 'Rahatsız etmemek için aramıyorum' dedim. Müşteki de 'Müsait olunca telefonunu açarım' dedi. Telefonla görüşmeye başladık, bir kaç kez de yüz yüze görüştük. Olay günü müşteki beni aradı, beni bir yerlere götürüp götüremeyeceğimi sordu. Kabul ettim. Yemek yedik, ardından kullandığım araçla Küçükçekmece Gölü'nün kenarına gittik. Oldukça fazla alkol aldık. Tuvalet ihtiyacımı gidermek için dışarı çıktım. Döndüğümde müşteki arka koltuktaydı. Herhangi bir zorlama olmadan, tamamen kendi isteğiyle şikayetçiyle birlikte olduk. Kendisini evine bıraktım, bir miktar para verdim. Kendisini tehdit etmedim" dedi. Sanık evli olduğunu, olay nedeniyle vicdan azabı duyduğunu ve vicdan azabından müştekiye "Şeytana uydum, hata yaptım. Bunu Allah yoluyla halledelim" şeklinde sözler söylediğini belirtti.

TANIK EŞİ, WHATSAPP MESAJINI GÖSTERDİ

Duruşmada sanığın eşi N.Ö. de tanık olarak ifade verdi. Tanık N.Ö. olayı duyduğunda müşteki ile görüştüğünü, eşiyle nasıl tanıştığını sorduğunu, Nodira M.’nin birbirlerinin telefonlarını aldıklarını ve buluşup birlikte olduklarını anlattığını söyledi. N.Ö. "Eşimden ne istediğini ve neden şikayetçi olduğunu sorduğumda, bana 'Aslında ben şikayetçi olmayacaktım ama eşinle anlaşamadık. Bu nedenle şikayetçi oldum' dedi. Benden 6 bin TL istedi. 'Parayı denkleştirip ödeyeceğim' dedim.

Müşteki benim telefonuma mesaj atarak 'Hayırdır, heç sormadınız, nasıl etiştin falan filan diye. Evet çok düşündüm. Tanıdıklarımdan oğrandım. Şikayetimi geri almayacağım. Kusura bakma siza guvanabilmiyorum" yazdı" dedi. Telefondaki whatsapp mesajına bakan mahkeme başkanı, "Mesajın telefonun whatsapp bölümünde kayıtlı olduğu ve mesajın 0... numaralı telefondan gönderildiği anlaşıldı" şeklinde tutanağa geçirdi. Mahkeme heyeti, yurtdışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola haftada bir gün imza atma şartıyla sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 7 yaralı (2)Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 7 yaralı (2)
Bisiklet hırsızı kameraya yakalandıBisiklet hırsızı kameraya yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece istanbul iftira tecavüz cinsel istismar cinsel ilişki taksici Nodira M Özbekistan

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şaşkına çeviren mesaj: FETÖ'cüler babamı öldürdü

Şaşkına çeviren mesaj: FETÖ'cüler babamı öldürdü

'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

Sultangazi'de akılalmaz hırsızlık! 'Kocaman çocuğu niye kucakta taşıyorsun' diye sordu ama...

'Kocaman çocuğu niye kucağında taşıyordu' diye sordu ama...

İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın

İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Ordu'da ters yöne giren cip yolcu otobüsüne çarptı! 1 ölü, 10 yaralı...

'intihar ediyor diye konuştuk! Şoför normal değildi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.