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Tecavüz ettiği küçük kızı öldüren cani 26 yıl sonra aynı cinayeti işledi! Acılı anne haberleri izleyince kahroldu

09.08.2024 10:54
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Geçtiğimiz aylarda Adana'da deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş cesedin izi takip edildiğinde yakalanan katil Atilla Cücü cinayeti itiraf etmişti. Şimdiyse ortaya tüyleri diken diken eden bir ayrıntı ortaya çıktı. Cani adam 1998'de 9 yaşındaki bir kıza tecavüz edip onun da cesedini battaniyeye sarıp dehşete atmış! Son cinayeti haberlerde izleyen küçük kızın annesi sinir krizi geçirdi.

26 yıl önce kızı tecavüz edilip öldürülen, cansız bedeni battaniyeye sarılıp drenaj kanalına atılan anne geçtiğimiz günlerde televizyonda haberleri izlerken aynı adamın yine cinayet işlediğini görünce bir kez daha kahroldu. Katil Atilla Cücü'nün tecavüz ve cinayetten girdiği cezaevinden tahliye olduktan sonra bir cinayet daha işleyip yine cesedi battaniyeye sarıp kanalizasyona atması dehşete düşürdü.

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DENİZ KIYISINDA ÇUVAL İÇİNDE BATTANİYEYE SARILI ÇÜRÜMÜŞ CESET

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’nin kurduğu özel ekip, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, otogarda çalışan Murat Arlı’nın cesedini 10 Mart’ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde buldu. Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı’nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Telefonun 4 ay sonra Kars’tan sinyal vermesi üzerine yapılan araştırmada telefonu Arlı’nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü’nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Polis, Adana ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenleyip, aralarında Cücü ve oğlunun da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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"BİR ANDA ÖFKELENİP DÖVEREK ÖLDÜRDÜM"

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü’nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Murat Arlı

TECAVÜZ VE CİNAYETTEN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Cezaevine gönderilen Atilla Cücü’nün 1998’de cinayet ve tecavüzden cezaevine girdiği ve bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi. Cücü’nün o dönem komşusunun 9 yaşındaki kızı Tuğçe Omita’yı kendisine sigara aldırmak bahanesiyle evine çağırdığı, küçük kıza burada tecavüz edip ardından öldürdüğü daha sonra da tıpkı Murat Arlı gibi onun da cesedini battaniyeye sarıp drenaj kanalına attığı ortaya çıktı.

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"MEĞER ÖLMEMİŞ VE TAHLİYE OLMUŞ"

Atilla Cücü’nün cezaevinden çıkıp tekrar aynı şekilde cinayet işlediğini televizyonda izlediği bir haberde gördüğünü söyleyen Tuğçe Omita’nın acılı annesi Döne Omita, yaşadıklarını gazetecilere anlattı. Omita, "Meğer ölmemiş de tahliye olmuş. Ve yine cinayet işlemiş. Katillerle beraber yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bu adam benim kızımı öldürüp kanalizasyona atmıştı. Onu televizyonda görünce kızımın öldüğü güne geri döndüm. Sinir krizi geçirdim. Yaşadığım acıyı tarif edemiyorum" dedi.

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"KIZIMI YAŞATMAK İSTİYORUM"

Diğer kızının da kanser hastası ve yatalak olduğunu anlatan Omita, "Kızımın beyninde tümör var. Eşim de hasta ben de hastayım. Acılar içinde yaşıyoruz. Şimdi ise kızımın katilini tekrar görmek bizi paramparça etti. En azından kızımı yaşatmak istiyorum" diye konuştu.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet tecavüz Adana
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