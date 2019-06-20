Tecavüz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Hatay’da, bir kadına tecavüz girişiminde bulunulduğu iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu M.C.’nin, Ö.K. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edildi. Polis ekiplerinin olay yerine gelerek gözaltına aldığı M.C., mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri tarafından güçlükle engellenen öfkeli kalabalık, M.C.’nin karakola götürülmesiyle sakinleşti.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.



