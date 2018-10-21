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Tecavüz iddiasıyla cinayette, sosyal medya ayrıntısı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

BURSA'da, Mehmet Kocadoğan'ı (26), işitme engelli ablası B.P.'ye (29) tecavüz ettiği iddiasıyla öldürmekten tutuklanan Yusuf P.

Tecavüz iddiasıyla cinayette, sosyal medya ayrıntısı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Mehmet Kocadoğan'ı (26), işitme engelli ablası B.P.'ye (29) tecavüz ettiği iddiasıyla öldürmekten tutuklanan Yusuf P. (27) hakkında, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yusuf P., 'namus yüzünden elini kana buladığını' söylerken, öldürülen gencin babası Necmettin Kocadoğan ise "Kızın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, oğlumun peşini bırakmadığını ortaya koyuyor. Mahkemede her şey ortaya çıkacak" dedi.
Olay, temmuz ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. B.P., iddiaya göre, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için polise gitti. Yusuf P. de işitme engelli ablasının işaret diliyle anlatacaklarını polise aktarmak için onunla beraber karakola gitti. B.P., karakolda, Kocadoğan'ın kendisine tecavüz ettiğini polise anlattı. Ablasının tecavüze uğradığını karakolda öğrenen Yusuf P., eve döndükten sonra Kocadoğan'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi. Daha sonra boş arsada buluşan ikili, Mehmet Kocadoğan'ın otomobilinde konuşurken, tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilden inen ikili arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Yusuf P., üzerindeki tabancayı çekip, Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Kocadoğan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf P. ise kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Yusuf P., gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucu Yusuf P. hakkında, 'adam öldürmek' suçundan ömür hapis cezası' istemiyle Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
'MAHKEMEDE HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK'
Balıkesir'de oturan Necmettin Kocadoğan, oğlunun ölümünü internette okuduğu haberlerden öğrendiğini belirterek, "Oğlum fabrikada çalışıyordu. Oğlumun, kız arkadaşı olduğu iddia edilen B.P.'nin erkek kardeşi tarafından öldürüldüğünü öğrendik. Namus meselesinden öldürüldüğü iddia ediliyor. Ancak işitme engelli B.P.’nin oğlumla görüştüğünü, oğlumu sevgili olarak gördüğü, Mehmet'in ise onu sadece arkadaş kabul ettiği, sosyal medya hesaplarından anlaşılıyor. Oğlum yüz vermediği için kızın iftira attığını düşünüyorum. Mahkemede her şey ortaya çıkacak" dedi.
Kardeş Ahmet Kocadoğan da "Mehmet, Bursa'da B.P. ile birlikte çalışıyormuş. Sosyal medya hesaplarından kıza yüz vermediği apaçık ortada. Olay günü de işitme engelli B.P., kardeşimi şikayet etmek için Yusuf P. ile karakola gitmiş. Karakolda kızın kardeşi, işaret dilini bildiğini söyleyip tercümanlık yaptığı sırada tecavüze uğradığını öğrenmiş. Daha sonra Yusuf P., kardeşimi cep telefonundan arayıp ve 'Neredesin kardeşim?' diye SMS atarak çağırdığı olay yerinde öldürmüştür. Ölen kardeşime yönelik iddialar doğru değildir. Gerçekler, mahkemede ortaya çıkacaktır" diye konuştu.
Bursa E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yusuf P., gelecek ay hakim karşısına çıkarılacak.

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