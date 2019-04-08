Tecavüz iddiasıyla tutuklanan profesör, öğrencileri tarafından protesto edildi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B.'yi (53) protesto etti.

Olay, 5 gün önce, Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki hayvan hastanesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan B., akşam saatlerinde, 7 kişinin çalıştığı, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'den mutfakta yemek hazırlamasını istedi. Mutfağa giden Hasan B., iddiaya göre daha sonra Ç.B.'ye alkol almayı teklif etti. Teklifi reddetmesi üzerine sinirlenen Hasan B., genç kadına önce fiziksel tacizde bulundu sonra da döverek tecavüz etti. Olay sonrası Ç.B.'nin şikâyeti üzerine Hasan B. gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, yaşanan olayı protesto etmek için fakültenin ana kapısında bir araya geldi. 'Üniversitelerde tacizci, tecavüzcü hoca istemiyoruz' yazılı pankart açarak yürüyen öğrenciler, 'tacize karşı ses çıkar', 'yönetim uyuma öğrencine sahip çık' sloganları ile fakültenin metro girişindeki yan kapısına kadar yürüdü.