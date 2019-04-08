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Tecavüz iddiasıyla tutuklanan profesör, öğrencileri tarafından protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:16 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretim üyesi Prof.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B.'yi (53) protesto etti.

Olay, 5 gün önce, Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki hayvan hastanesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan B., akşam saatlerinde, 7 kişinin çalıştığı, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'den mutfakta yemek hazırlamasını istedi. Mutfağa giden Hasan B., iddiaya göre daha sonra Ç.B.'ye alkol almayı teklif etti. Teklifi reddetmesi üzerine sinirlenen Hasan B., genç kadına önce fiziksel tacizde bulundu sonra da döverek tecavüz etti. Olay sonrası Ç.B.'nin şikâyeti üzerine Hasan B. gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, yaşanan olayı protesto etmek için fakültenin ana kapısında bir araya geldi. 'Üniversitelerde tacizci, tecavüzcü hoca istemiyoruz' yazılı pankart açarak yürüyen öğrenciler, 'tacize karşı ses çıkar', 'yönetim uyuma öğrencine sahip çık' sloganları ile fakültenin metro girişindeki yan kapısına kadar yürüdü.

'DAHA ÖNCE DE KENDİ ÖĞRENCİLERİNİ TACİZ ETTİ'
Burada grup adına konuşan Veteriner Fakültesi Öğrencisi İlknaz Yalçın, yaşanan olaya tepki gösterdi. Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin yanında çalışan veterineri darp edip, tecavüz ettiğini savunan Yalçın, "Daha önce de fakültemizden Hasan B., kendi öğrencilerini taciz etmiş ve yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle olayların üstü kapatılmıştır. Daha önce fakültemizde taciz soruşturması geçiren hocaların isimlerinin açıklanmasını istiyoruz. Bu şekilde kendimizi daha güvenli hissedeceğiz. Fakülte içindeki başka hocalara da daha önce savcılık tarafından soruşturma açılmış fakat takipsizlik kararı verilerek olayların üstü kapatılmış, görevlerine devam etmişlerdir. Okul yönetimi ve nice öğretim görevlisi ise bunlara göz yummaktadır. Bizler buradan duyuruyoruz. Sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Veteriner fakültesinde bugüne kadar akademik personeller hakkında kaç soruşturma dosyası açılmıştır ve hangi cezalar verilmiştir. Bu konuların açıklanmasını bekliyoruz" dedi.
Öğrenciler açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Eylemden görüntü
-İlknaz Yalçın'ın açıklaması
-Detay

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)-

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