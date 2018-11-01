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'Tecavüz marşı' davasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

ANTALYASPOR'un 2 yıl önce Fenerbahçe'yi sahasında 4- 2 yendiği maçın ardından, internette 'tecavüz marşı' olarak da adlandırılan John Carpenter'a ait 'The End' şarkısının çalınmasıyla ilgili açılan davada, 2 kulüp görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un 2 yıl önce Fenerbahçe'yi sahasında 4- 2 yendiği maçın ardından, internette 'tecavüz marşı' olarak da adlandırılan John Carpenter'a ait 'The End' şarkısının çalınmasıyla ilgili açılan davada, 2 kulüp görevlisinin yargılanmasına devam edildi. Sanıkların avukatı müziğin incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep etti.
Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar A.K. ve E.S. ile Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği avukatları katıldı.
Sanık A.K., stat hoparlöründen çaldıkları şarkının aşağılayıcı ibareler içerdiğini ve akıllara tecavüzü getirdiğini bilmediklerini söyledi. Çıkan haberlerden sonra olayı öğrendiklerini iddia eden A.K., "Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ortaya çıkan skor nedeniyle ritmi hoş geldiği için taraftar ve takımı motive etmek amacıyla böyle bir müzik tercihinde bulundum. Televizyon reklamlarında ve filmlerinde bu müzik kullanılıyor. Bu müziğin cinsiyet farklılığına alenen aşağılama suçu sayılabileceğini bilmiyordum, böyle bir amacım yoktu" dedi.
Sanık E.S ise taraftar gruplarından gelen talep üzerine şarkıyı çaldıklarını söyledi. Şarkının içerdiği anlamı bilmediğini öne süren E.S., “Müziğin kulağa hoş geldiği için çalınmasını istedim. Nahoş sahnelere ait olduğunu ve 'tecavüz marşı' olarak anıldığını bilmiyordum. Müziğin Nuri Alço'nun bir şarkısı olduğunu düşündüm. Olaydan sonra çıkan haberlerden sonra durumu anladım" diye konuştu.
Sanık avukatı Cenk Soyer de olayda suç unsurunun bulunmadığını savundu. Söz konusu şarkının 1980'li yıllardan beri çalındığına işaret eden Soyer, "Her yerde çalınmaktadır, Nahoş sahnelerle ilişkilendirmek mümkün değil. Müvekkillerimin de böyle bir niyeti yoktu. Müziğin incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.
Mahkeme, heyet değişikliği nedeniyle talebin değerlendirilmesini bir sonraki celseye bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Antalya Stadı'nda 5 Şubat 2016 tarihinde Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 4- 2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maç sonunda, stat hoparlöründen, Yeşilçam filmlerinde genelde tecavüz sahnelerinde kullanılan John Carpenter'ın 'The End' şarkısı çalındı.
Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ile Cinsel Suçla Şiddetle Mücadele Derneği olaya tepki göstererek, Antalyaspor Kulübü hakkında suç duyurusunda bulundu. Kulübün 2 görevlisi hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'suç işlemeye tahrik' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 1,5 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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