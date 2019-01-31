'Tecavüz marşı' davasında 9 maddelik uzlaşma şartı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un 3 yıl önce Fenerbahçe'yi sahasında 4-2 yendiği maçın ardından, internette 'tecavüz marşı' olarak da isimlendirilen John Carpenter'a ait 'The End' şarkısının çalınmasıyla ilgili açılan dava, uzlaşmaya gidecek. 2 kulüp görevlisinin yargılandığı davada şikayetçi olan kadın derneklerinin avukatları, sanıklarla uzlaşmak istediklerini belirterek, süre istedi. Avukatlar, hazırladıkları 9 maddelik uzlaşma şartlarını ise Antalyaspor Kulübü'ne sundu.

Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar A.K. ve E.S. ile Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği avukatları katıldı. Sanık A.K., stat hoparlöründen çaldıkları şarkıda kadınları aşağılamak gibi bir kastı olmadığını belirterek, "Bu duruma düştüğüm için çok üzgünüm" dedi. Mahkeme hakiminin davayı karara bağlayacağını bildirmesinin ardından kadın derneklerinin avukatları, sanıklarla uzlaşmak istediklerini belirterek, süre istedi. Mahkeme hakimi de talebi kabul ederek, duruşmayı erteledi.

UZLAŞMA MADDELERİ

Duruşma sonunda gazetecilere konuşan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği vekili Aylin Onursev, daha önce Antalyaspor Kulübü'ne sundukları uzlaşma maddelerini şöyle sıraladı: