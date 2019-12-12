Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Weinstein, bazı davacılarıyla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı

Amerikalı ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in avukatları, müvekkillerini tecavüz, cinsel taciz ve saldırıyla suçlayan kadınlardan bazılarıyla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı. Tazminatın dağıtılacağı 30'dan fazla kişi, oyuncular ve Weinstein'in eski çalışanları.

Weinstein'le anlaşan kişilerin adları açıklanmadı.

Sadece Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Amerikalı oyuncu Paz de la Huerta'nın avukatı Aaron Filler, müvekkilinin de bu kişiler arasında olmasını beklediğini söyledi.

Paz de la Huerta 2010'da Weinstein'i tecavüzle suçlamıştı.

Mahkemenin anlaşmayı onaylaması gerekiyor

Varılan anlaşma uyarınca ödemeler iflas eden film stüdyosu The Weinstein Company'nin sigorta poliçelerinden yapılacak.

Hakkındaki iddiaları reddeden Weinstein, tazminat ödenen kişilerin suçlamalarından sorumlu tutulmayacak.

Ancak anlaşmanın mahkeme tarafından da onaylanması gerekiyor.

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 70'den fazla kadın Weinstein'i tecavüz, cinsel taciz ve saldırıyla suçlamıştı.

Bu kişiler arasında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek de vardı.