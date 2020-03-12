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Tecavüzcü Harvey Weinstein'dan Jennifer Aniston'a şok tehdit: Öldürülmesi gerek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 09:37 | Son Güncelleme

Taciz ve tecavüz skandallarıyla Hollywood'u derinden sarsan yapımcı Harvey Weinstein'ın, ünlü oyuncu Jennifer Aniston'la ilgili şoke eden ifadeler kullandığı e-posta ortaya çıktı.

Tecavüzcü Harvey Weinstein'dan Jennifer Aniston'a şok tehdit: Öldürülmesi gerek

Aralarında ünlü oyuncu ve modellerin de bulunduğu onlarca kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve geçtiğimiz haftalarda hüküm giyen yapımcı Harvey Weinstein ABD basınının gündeminden düşmüyor. Weinstein’ın ünlü oyuncu Jennifer Aniston’la ilgili kullandığı çarpıcı ifadeler ilk kez ortaya çıktı.

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2005’te Jennifer Aniston’a tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili görüşü sorulan Weinstein, 2017’de The National Enquirer muhabirine yolladığı e-postada “Jen Aniston öldürülmeli” dedi.

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Manhattan’da görülen davanın dosyalarına da giren e-postayla ilgili Aniston’ın bilgisi olmadığı öne sürüldü.

New York Times’ın haberine göre Aniston’ın sözcüsü, Weinstein’ın 51 yaşındaki oyuncuyu taciz ettiği iddialarının asılsız olduğunu, ikilinin hiçbir zaman yalnız kalmadığını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Harvey Weinstein, Harvey Weinstein tecavüz, Jennifer Aniston,

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