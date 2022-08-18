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Sosyal medyada yayılan görüntüler infial yarattı: Tecavüzcüleri sevinçle karşıladılar! Toplu tecavüz olayı 'Bilkis Bano' davasıyla ilgili yeni gelişme

18.08.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da 2002 yılında kan donduran olaylar yaşanmış, Bilkis Bano adlı Müslüman kadın toplu tecavüze uğramış ve ailesinden 14 kişi cinayete kurban verilmişti. Görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 11 hükümlü serbest bırakılmıştı. Bilkis Bano karara tepki gösterdi. Öte yandan sosyal medyada yayınlanan görüntülerde tecavüzcülerin sevinçle karşılandığı görüldü. Yaşananlara çok sayıda kişiden tepki geldi. Karar sonrası protesto yapan onlarca kadın karardan geri dönülmesini istedi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler infial yarattı: Tecavüzcüleri sevinçle karşıladılar! Toplu tecavüz olayı 'Bilkis Bano' davasıyla ilgili yeni gelişme

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde gerçekleşen toplu tecavüz ve cinayet olayları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanırken gelen haberler ülkeyi karıştıran büyük tepkilere yol açtı. Toplu tecavüz mağduru Bilkis Bano hükümlülerin salıverilmesine tepki gösterirken sosyal medyada yayılan videolardaki serbest bırakılan tecavüzcülerin sevinçle ve tatlılarla karşılanması ülkede infial yarattı. İşte kan donduran olayla ilgili tüm detaylar...

KARARIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Bilkis Bano adlı Müslüman kadın yaptığı açıklamada, Gujarat'da 20 yıl önce Müslümanlar ile Hindular arasındaki şiddet olaylarının sürdüğü dönemde kendisine tecavüz eden ve ailesinden birçok kişiyi katleden 11 hükümlünün salıverilmesine ilişkin Gujarat yönetimine çağrıda bulundu.

Bano, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kişilerin 14 yıl sonra serbest bırakılmasına yönelik kararın iptal edilmesini istedi.

Salıverilme kararı karşısında donakaldığını söyleyen Bano, adalete olan inancının sarsıldığını belirterek, "Bir kadın için adalet nasıl böyle sonlanır? Ülkemizin en yüksek mahkemelerine inandım." dedi.

Söz konusu karar verilmeden önce hiçbir yetkilinin kendisine ulaşmadığını aktaran Bano, bu zarardan dönülmesini, korkusuzca ve huzur içinde yaşama hakkının geri verilmesini talep etti.

ONLARCA KADIN KARARI PROTESTO ETTİ

Bu arada, başkent Yeni Delhi'de onlarca kadın 11 kişinin salıverilmesini protesto etti.

Karardan geri dönülmesini talep eden protestocular, olayın mağdurlarının huzur ve onur içinde yaşamalarına müsaade edilmesi çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN VİDEOLAR TEPKİ ÇEKTİ: TECAVÜZCÜLER SEVİNÇLE KARŞILANDI

Diğer yandan, sosyal medya hesaplarında yayılan videolarda, söz konusu 11 kişinin sevinç içinde ve tatlılarla karşılandığı görüldü. Karşılama sırasında kişilerin boyunlarına, insanları onurlandırmak amacıyla kullanılan çiçek demetlerinden takılması tepki çekti.

Görüntüler, aralarında muhalif siyasetçiler, insan hakları savunucuları ve kadınların da olduğu kesimler tarafından eleştirildi.

Hindistan'da muhalefetteki Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi, hükümlülerin serbest bırakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Gandhi, kadınları güçlendirmek istediğini söyleyen hükümetin, bu kararla Hindistan'daki kadınlara ne gibi bir mesaj verdiğini sorgulayarak, ülkenin, hükümetin sözleriyle fiiliyatı arasında fark olduğuna dikkati çekti.

Gujarat'da 2002'deki olaylarda yaşanan ve "Bilkis Bano davası" olarak bilinen toplu tecavüz ve cinayet nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 11 kişi, eyalet hükümetinin ceza indirimi için başvurularını onaylamasının ardından 16 Ağustos'ta Gujarat'ın Godhra kasabasındaki hapishaneden salıverilmişti.

Bir Hint yetkili, hükümlüler tarafından yapılan tahliye başvurusunun hapisteki "14 yılın tamamlanması" nedeniyle değerlendirildiğini söylemişti. Hindistan'da ömür boyu hapis cezaları genellikle 14 yıl hapisle sınırlanıyor.

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GUJARAT OLAYLARI

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında çıkan tren yangınında, 60 Hindu hacının öldürülmesinin ardından eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahallelerine ve köylerine saldırmış, olaylarda bine yakın kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.

Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.

BİLKİS BANO DAVASI

Müslüman karşıtı şiddet dalgasında eyaletin Limkheda bölgesinde yaşayan Bilkis Bano isimli Müslüman kadın, toplu tecavüze uğramış ve 3 yaşındaki kızı Saleha ile birlikte ailesinden 14 kişi öldürülmüştü. O sırada 21 yaşında ve 5 aylık hamile olan Bano ise katliam sırasında ölü taklidi yaparak hayatta kalmış ancak daha sonra bilincini kaybetmişti.

Mahkeme kararında Saleha'nın kafasını yere çarparak öldürüldüğü belirtilmişti.

Bano, mahkemede hüküm giyen 11 kişinin kendi mahallesinden olduğunu söylemişti.

Mahkeme 2008 yılında suçlu bulduğu 13 sanığın 11'inin toplu tecavüz ve cinayet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum etmişti.

17 yıllık hukuk mücadelesinin ardından, Yüksek Mahkeme 2019'da Bano'ya 63 bin dolar tazminat ödenmesine karar vermişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan
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