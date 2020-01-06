Tecavüzcüsüyle Evlenene Ceza İndirimi Tasarısı’na Kadınlardan Tepki 

Ofis semtinde bir araya gelen grup adına ilk sözü alan Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Gazal Koluman, düzenlemenin yasalaşması halinde 3 bin failin affedileceğini söyledi. Koluman, “Bu değişikliğe ilişkin ilk tartışmaların 2016 yılında başladığını, çocuk istismarcılarına hadım kastrasyon ve yüksek cezalar adı altında asıl amacın bu kılıfla çocuk evliliklerinin meşrulaştırılacağına dair mevcut iktidar milletvekillerinin çabası, çocuk ve kadın örgütlerinin tepkisiyle geri plana alınmıştı. 2016 yılında çocuk yaşta evlilik yapan 3 bin failin bu tasarıdan yararlanıp affedileceği konuşulurken, bugün bu sayının 10 bine ulaştığını bilmekteyiz. Bu durum şunu gösteriyor ki; böyle bir yasa tasarısının tartışılması, 3 yıl gibi bir sürede çocuk evliliklerini nede olsa cezası yok deyip, cesaretlendirmiş ve 7 bin çocuk evliliğin daha yaşanmasına neden olmuştur” dedi.

Diyarbakır’da biraraya gelen Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Ergen Sağlığı Derneği, Travma Çalışmaları Derneği, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı, Adalet Sistemi Uzmanları Derneği ve Diyarbakır Barosu’nun da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ortak açıklama yaptı.

Daha sonra söz alan Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Pınar Karaman da AKP Milletvekillerine seslendi. Karaman, “İktidara tekrar seslenmek istiyoruz, amaç kız çocuklarını korumak için tacizi engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır söylüyor. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde, istismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin, evlenme ehliyeti olmayan çocuklara imam nikahını kıyan din görevlilerini, kız çocuklarını çocuk yaşta evlendiren ailelerin ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişi ve kurumların cezalandırılmalarını, Türk Ceza Kanunu'nda 15 yaş altı çocukların cinsel davranışlar rızasının söz konusu olmayacağı açıkça belirtilmesine rağmen, erken yaşta ve zorla evlendirilen, suç olarak düzenlenmesi evlilik yaşının her koşulda 18 olması ve bunların hiç bir boşluk ve yorum farkına yer bırakmayacak şekilde yasalara dahil edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Açıklamaya katılanlar da tepkilerini VOA Türkçe mikrofonlarına dile getirdi. Düzenlemenin kabul edilemeyeceğini söyleyen Bahar Polat, “Bu aslında yasalarla cinsel istismarın meşrulaştırılmasıdır. Bunun tasarı olarak sunulması bile aslında bir kıyımdır. Çocuklara ait en büyük hak ihlallerinden biridir. Devletin yükümlülüğü çocuğa karşı istismarı önlemektir. Bunun meclise yasa tasarısı olarak sunulması imzaladığı çocuk hakları sözleşmesine de aykırıdır” dedi.

Açıklamaya katılan Beritan Önen de AKP Milletvekillerine çağrı yaparak, “Açıkçası mevcut hükümetin uyguladığı cezasızlık politikasına bir yenisini eklemesini doğru bulmuyoruz. Çocuklar zaten savunmasız ‘Çocuklar susar sen susma’ şiarıyla bir araya geliyoruz bugün. Kendilerini ifade edemeyen, kendilerini savunamayacak durumda olan yaş grubunun, evlilik adı altında istismar edilmesini kabul etmiyoruz ve tüm toplumsal kesimleri buna duyarlılık göstermesini inanıyoruz. Buradan çağrımı sadece muhalif kesimlere ya da sivil toplum örgütlerine değil mevcut iktidar da yer alan tüm milletvekillerine de çağrımız var; bu yasa tasarısından vazgeçin çocukları koruyun” diye konuştu.

