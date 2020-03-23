HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tecavüzden hüküm giyen Harvey Weinstein, hapishanede koronavirüse yakalandı

Tecavüzden hüküm giyen Harvey Weinstein, hapishanede koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 16:29 | Son Güncelleme

Hayatı durma noktasına getiren koronavirüs epidemisi etkisini tüm dünyada sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hüküm giyen ve cezaevinde bulunan Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein’in de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Tecavüzden hüküm giyen Harvey Weinstein, hapishanede koronavirüse yakalandı

Tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 68 yaşındaki yapımcının 23 yıllık cezası açıklandıktan sonra gönderildiği Riker Adası Cezavi'nde hastalandığı öğrenilmiş ve Weinstein hastaneye kaldırılmıştı.

Weinstein, korona’ya yakalandığı belirlendikten sonra ABD’nin Buffalo şehri yakınlarındaki Wende Islah Evi'nde karantinaya alındı. Cezaevi’nden yapımcının durumuyla ilgili doğrulama ya da yalanlama yapılmazken cezaevinde iki kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

ENFEKTE SAYISI 38

23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’in Riker Adası’ndayken virüsü kaptığı düşünülüyor. Şimdi en az 38 kişinin enfekte olduğu New York’ta, virüsün görüldüğü Rikers Adası da dahil olmak üzere tedbir amaçlı geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor.

New York’taki Rikers Adası’nda bulunan kötü şöhretli cezaevinde sadece 2 gün kalan Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi'nden maksimum güvenlikli Wende Islah Evi'ne edilmişti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar
İtalyan doktor açıkladı: Koronavirüs gençlere bulaşmıyor mu?İtalyan doktor açıkladı: Koronavirüs gençlere bulaşmıyor mu?
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
Anahtar Kelimeler:
Harvey Weinstein Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bankalardan koronavirüs destek paketleri! İşte tüm detaylar

Bankalardan koronavirüs destek paketleri! İşte tüm detaylar

Bakan Gül yeni koronavirüs önlemini açıkladı! Yarın başlıyor

Bakan Gül yeni koronavirüs önlemini açıkladı! Yarın başlıyor

Bakan Kasapoğlu: 11 bin 269 kişi karantinada

Bakan Kasapoğlu: 11 bin 269 kişi karantinada

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı!

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı!

'En büyük hobim seks' dedi! Gündem olunca...

'En büyük hobim seks' dedi! Gündem olunca...

İşte gün gün koronavirüs belirtileri

İşte gün gün koronavirüs belirtileri

İlginizi Çekebilir

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Diğer Haberler
İtalyan doktor açıkladı: Koronavirüs gençlere bulaşmıyor mu?

İtalyan doktor açıkladı: Koronavirüs gençlere bulaşmıyor mu?

Uzmanlardan sıcak hava koronavirüs bağlantısı açıklaması!

Uzmanlardan sıcak hava koronavirüs bağlantısı açıklaması!

Koronavirüs hastaları fenalaşmadan önce ‘iyi hissediyorum’ diyor

Koronavirüs hastaları fenalaşmadan önce ‘iyi hissediyorum’ diyor

Koronavirüsün korkunç gerçekliği! Sağlık çalışanları: Yalvarıyoruz evde kalın

'Bu daha başlangıç...'

Yunanistan'dan Türkiye kararı! Sınırları kapattı

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı!

Koronavirüsün vurduğu o ülkeden umutlandıran haber!

Koronavirüsün vurduğu o ülkeden umutlandıran haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.