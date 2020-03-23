Tecavüzden hüküm giyen Harvey Weinstein, hapishanede koronavirüse yakalandı

Tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 68 yaşındaki yapımcının 23 yıllık cezası açıklandıktan sonra gönderildiği Riker Adası Cezavi'nde hastalandığı öğrenilmiş ve Weinstein hastaneye kaldırılmıştı.

Weinstein, korona’ya yakalandığı belirlendikten sonra ABD’nin Buffalo şehri yakınlarındaki Wende Islah Evi'nde karantinaya alındı. Cezaevi’nden yapımcının durumuyla ilgili doğrulama ya da yalanlama yapılmazken cezaevinde iki kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

ENFEKTE SAYISI 38

23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’in Riker Adası’ndayken virüsü kaptığı düşünülüyor. Şimdi en az 38 kişinin enfekte olduğu New York’ta, virüsün görüldüğü Rikers Adası da dahil olmak üzere tedbir amaçlı geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor.

New York’taki Rikers Adası’nda bulunan kötü şöhretli cezaevinde sadece 2 gün kalan Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi'nden maksimum güvenlikli Wende Islah Evi'ne edilmişti.



